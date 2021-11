Valdoie : après les ravages du covid, l'Ehpad de la Rosemontoise déménage

L'Ehpad de la Rosemontoise à Valdoie fait peau neuve et va déménager d'ici 2024. Le projet a été présenté aux familles des résidents ce mercredi. L'objectif est de moderniser l'établissement. C'est aussi l'occasion de prendre un nouveau départ après le drame du printemps 2020.

L'Ehpad de la Rosemontoise à Valdoie se refait une beauté. C'était une nécessité, selon la direction. Après le drame de la première vague de coronavirus, la direction souhaite aller de l'avant. 30 résidents et une aide-soignante sont décédés du coronavirus au printemps 2020.

L'Ehpad va donc déménager, mais restera dans la commune de Valdoie. Il prendra place sur la friche industrielle de BBI peintures, rue Jean Jaurès. "Nos résidents sont bien installés, mais les logements ne sont pas adaptés à la prise en charge de personnes dépendantes", souligne Marion L'Héritier, directrice de l'établissement, en place depuis mars 2020. Elle dénonce aussi les conditions de travail du personnel : "C'est très compliqué pour eux, avec notamment sept étages à gérer. Il fallait qu'on fasse quelque chose". Cependant, ce n'est pas l'unique raison du déménagement.

à lire aussi Coronavirus : les familles endeuillées de l'Ehpad de Valdoie sortent du silence

Obligés de quitter les locaux actuels

En plus de devoir se moderniser, la direction de l'Ehpad est obligée de quitter les locaux, à cause de problèmes juridiques. "L'ancienne association qui gérait l'Ehpad avant nous ne veut pas nous laisser le bail et a déposé une plainte pour occupation illicite des locaux", explique le Dr Jean-Bernard Braun, président du conseil d'administration de l'association "Les bons enfants" qui gère le pôle de gérontologie Claude-Pompidou, à Belfort.

à lire aussi Les résidents de l'Ehpad la Rosemontoise à Valdoie menacés d'expulsion

Un soulagement pour les familles

Lors de cette réunion de présentation du projet de modernisation de l'Ehpad de Valdoie, les familles ont exprimé leur soulagement. "Ma mère est entré à l'Ehpad au moment du covid. Nous étions extrêmement inquiets. Maintenant, nous sommes rassurés. Regardez comme la communication se passe bien. On peut enfin tourner la page et prendre un nouveau départ", sourit Violaine, famille de résidents.

Pour le directeur du pôle gérontologie, il n'est pas non plus question d'oublier. "Ce qui s'est passé est terrible, nous n'oublions pas. Mais, il faut maintenant aller de l'avant, se tourner vers l'avenir, et l'avenir commence, là, dans quelques mois", témoigne Robert Creel.

Les travaux commenceront en mai, pour se terminer aux horizons de fin 2024. Pour mettre en forme ce projet, la direction de l'Ehpad et le pôle gérontologie Claude-Pompidou de Belfort ont été soutenus par l'Agence régionale de santé Bourgogne-Franche-Comté et le conseil départemental du Territoire de Belfort. Le coût estimé de la réalisation de ce nouveau bâtiment est estimé à 18 millions d'euros.