Valence : 200 infirmières et pompiers manifestent ensemble pour réclamer des moyens

Manifestation communes des pompiers et des personnels soignants, à Valence, pour réclamer plus de moyens.

Valence, France

Rouge - Blanc - Jaune. Voilà les couleurs du rassemblement qui a eu lieu ce mardi après-midi à la fontaine monumentale à Valence. Des pompiers en uniforme et des personnels hospitaliers en blouses sont venus réclamer plus de moyens. Des gilets jaunes étaient présents pour les soutenir.

Au total, environ 200 personnes étaient rassemblées sur les Boulevards, avec des revendications communes.

Des services en grève

Les sapeurs pompiers de la Drôme sont en grève depuis début juillet. Grève aussi dans 6 services d'urgences sur 8 hôpitaux de Drôme et d'Ardèche.

Des infirmières, aides-soignantes, régulateurs du SAMU ont fait le déplacement. Ils travaillent à l'hôpital de Valence, mais aussi à Die, à Tournon et ne se satisfont pas du tout des mesures annoncées par la ministre de la santé lundi. "750 millions d'euros sur 3 ans, ok... mais nous on a besoin de lits, de personnels en plus ! Il n'y a rien de concret", commente cette infirmière des urgences de Valence, déçue et en colère.

La problématique de la violence est une autre réalité que partagent les personnels des hôpitaux, aux urgences notamment, et les pompiers lors de leurs interventions. "On réclame la prise en compte de la dangerosité de notre profession", explique Christophe Plan, représentant Sud Sdis 26.