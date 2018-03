Le Docteur Navailles, chef du service ORL à l'hôpital de Valence, est mort dimanche à l'âge de 59 ans. Il intervenait régulièrement sur France Bleu Drôme Ardèche. Un homme passionné et passionnant.

Valence, France

Le docteur Bruno Navailles a fait un malaise mortel dimanche dans l'avion qui le ramenait du Vietnam où il se rendait régulièrement pour l'association humanitaire dont il était membre. Il était âgé de 59 ans.

Un expert de l'audition et du sommeil

Nous avons appris la nouvelle avec beaucoup de tristesse à France Bleu Drôme Ardèche. Il intervenait régulièrement à la radio dans le dossier du jour entre 9h et 10h. Chef du service ORL à l'hôpital de Valence, il arrivait souriant sur sa moto et à l'antenne partageait avec passion ses connaissances et conseillait avec précision les auditeurs sur les questions d'audition ou de sommeil.

Pas d'hommage à l'hôpital de Valence mais des dizaines de messages

L'homme n'aimait pas les hommages solennels. L'hôpital de Valence n'a donc pas organisé de temps d'hommage en son souvenir mais ses patients ont déjà envoyé spontanément des dizaines de messages dans son service. Ses obsèques se dérouleront ce samedi en Isère.