Valence : entre 2000 et 3000 manifestants dans les rues pour s'opposer au pass sanitaire

"Liberté ! liberté ! liberté !" scandent les manifestants présents dans les rues de Valence ce samedi 17 juillet à la mi journée. Ils étaient entre 2000 et 3000 à se donner rendez-vous devant la Préfecture pour protester contre l'instauration du pass sanitaire. Le cortège est ensuite passé par les boulevards, avant de rejoindre le champs de mars et de repartir vers la Préfecture, en faisant un arrêt devant la mairie.

Panneau d'un manifestant contre le pass sanitaire © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

Dans la foule, toutes les générations sont représentées. Les manifestants s'opposent à ce que le pass sanitaire soit étendu, comme l'a annoncé Emmanuel Macron dans son allocution, lundi dernier. A partir du 21 juillet, il faudra prouver que l'on est vacciné ou présenter un test négatif pour entrer dans les lieux de loisir ou de culture (cinémas, musées, parcs d'attraction…) A partir de début août, le pass sanitaire sera nécessaire pour aller au restaurant, au café, prendre l'avion ou le train. Les tests PCR de confort seront payants à partir de l'automne, sauf prescription médicale.

"Je me pose la question d'arrêter mon métier"

Quant aux soignants et personnels non soignants des infrastructures médicales, ils devront être vaccinés avant le 15 septembre. Johanna, venue manifester ce samedi, est aide-soignante : "_Même sans parler d'être pour ou contre le vaccin, on n'a plus le choix de ce qu'on veut et c'est grave, c'est quand même notre corps_. Si on ne fait rien, c'est la porte ouverte à tout. Demain qu'est-ce qu'ils vont nous demander ? Il n'y a plus de démocratie" Elle-même n'est pas vaccinée et ne compte pas le faire, elle se méfie du vaccin : "Pour moi, il y a un manque de recul. Concernant les injections, là on en fait 2, ils parlent déjà d'une troisième, ce serait efficace 8 mois et puis au bout de 8 mois, il y aurait moins d'anticorps, alors à terme, on va faire combien d'injections ?"

Message d'un manifestant opposé au poass sanitaire © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

Anaïs, sa collègue infirmière abonde : "J'ai 30 ans et je n'avais encore jamais manifesté de ma vie, mais là je suis vraiment en colère. _Je ne compte pas me faire vacciner et je me pose même la question d'arrêter mon métier, que j'aime pourtant_" déclare-t-elle.

"Je trouve inadmissible qu'on oblige les gens à se vacciner"

Dans la foule, il y a également quelques personnes vaccinées, comme Nadine, qui a reçu sa première dose et attend la seconde : "_Moi je suis en partie vaccinée parce que mon papa est malade et que je veux pouvoir l'embrasser, mais je suis là parce que je trouve inadmissible qu'on oblige les gens à se vacciner_, ce pass sanitaire est une ineptie." Elle craint que l'obligation vaccinale ne scinde la population en deux. "Et puis on va tuer l'économie en faisant ça, il y aura moins de monde dans les restaurants, les cinémas… le monde de la culture, du spectacle, comment va-t-il continuer à vivre ?"

Le cortège fait une halte devant la mairie de Valence avant de reprendre le chemin de la Préfecture © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

Les manifestants se sont d'ores et déjà donné rendez-vous samedi prochain, même lieu, même heure.