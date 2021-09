Valence : ils quittent leur métier aujourd'hui plutôt que de se faire vacciner

Un infirmier libéral et une sage-femme, les deux exerçant jusqu'à maintenant à Valence, témoignent sur France Bleu Drôme Ardèche. Ils refusent l'obligation vaccinale, et ne se feront pas vacciner. Ils ont choisi de quitter leur poste.

"Je pense qu'il faut être en accord avec ce qu'on est" assume Jean-Charles, infirmier libéral... du moins jusqu'à ce mercredi 15 septembre. Après 13 ans d'exercice à Valence, il quitte ce métier. Il ne s'est pas fait vacciner, et ne le fera pas. Anti-vax résolu, et assumé. "Ce n'est pas un vaccin, c'est une thérapie génique en phase de test" considère-t-il.

J'ai fait le deuil de ma profession - Jean-Charles, 43 ans, désormais ex-infirmier libéral

Sa décision a été réfléchie, il change de vie. Tout comme sa compagne, qui a quitté ce mardi son poste d'aide-soignante. Elle non plus n'a pas son pass vaccinal. Ils ont vendu leur maison, pour se libérer des crédits et dépenses, trop pesantes désormais pour le couple, qui a cinq enfants à charge.

Infirmier en centre-ville de Valence

Lors de sa dernière tournée auprès de sa patientèle, effectuée ce mardi en centre-ville de Valence, il l'admet : "ce n'est pas forcément le travail, ce sont les gens qui vont me manquer". Il visite certains de ses patients quasi quotidiennement, comme cette Valentinoise centenaire, qui le connaît depuis huit ans. "Il s'est occupé de mon mari... c'est comme un ami. Je vais le regretter. Mais je le respecte. Il faut du courage pour faire ce qu'il fait" raconte doucement la dame.

Du courage ? Lui préfère parler d'audace, "ça peut être un exemple pour d'autres personnes, qui verront que des gens acceptent de tout perdre pour suivre leurs convictions. Je suis en accord avec mes idées, je ne me sens pas fou". Première étape de cette nouvelle vie : prendre rendez-vous avec Pôle Emploi, dès ce mercredi. Connaître ses droits, lui qui va voir disparaître les presque 5 000 euros mensuels qu'il pouvait toucher en tant qu'infirmier libéral. Son associée l'a déjà remplacé ; de toute façon, Jean-Charles ne compte pas revenir, "dégoûté" par le tour qu'a pris la situation. Il imagine se lancer dans l'artisanat, peut être l'année prochaine.

Romy, sage-femme, attend d'être suspendue ce mercredi © Radio France - Damien Triomphe

Sage-femme au centre hospitalier

Romy a 35 ans, un mari, des enfants et un métier qu'elle exerce depuis 11 ans, qu'elle ne veut pas abandonner. Elle vient travailler d'ailleurs ce mercredi 15 septembre, à 8 heures 30, "sinon c'est abandon de poste !" sourit-elle. Romy attend que la direction - avec qui elle assure avoir de bons rapports - l'appelle, pour lui annoncer sa suspension. Elle ne se fera pas vacciner, "je considère que c'est un chantage. La vaccination est une décision personnelle". Plus que le vaccin, c'est la contrainte qu'elle refuse, "on n'aurait jamais accepté une telle mesure avant la crise sanitaire".

Oui, je contribue à une certaine désorganisation de l'hôpital. Mais je ne vais pas céder à cause de ça - Romy, 35 ans, sage femme non vaccinée

"Mon but est que le gouvernement retire cette loi et l'obligation vaccinale. Qu'on puisse faire pression pour que ça s'arrête". Parce que contrairement à Jean-Charles, Romy ne compte pas changer de profession, et espère revenir. En attendant, tant pis, elle assume ses convictions, assume se poser des questions autour de la vaccination, assume se passer des quelques 2 400 euros par mois qu'elle va perdre. "J'ai un conjoint soutenant, on va faire attention. De toute façon, sans pass sanitaire, on ne peut pas faire grand chose".