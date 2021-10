Valence : l'établissement français du sang organise une grande collecte sur l'esplanade du Champ de Mars

Les stocks de sang sont au plus bas en France, alerte l'Etablissement français du sang (EFS). La région Auvergne-Rhône-Alpes, elle, ne s'en sort pas trop mal : elle possède le stock nécessaire de 10 à 12 000 prélèvements disponibles qui lui permet d'être stable.

Mais d'autres régions, comme L'Ile-de-France ou Provence-Alpes-Côte-D'Azur sont en grande difficulté. L'EFS de Drôme-Ardèche organise donc une grande collecte entre 9h et 16h sur l'esplanade du Champ de Mars à Valence. Il est possible de réserver un créneau toute la journée pour être sûr de passer rapidement, mais il est possible de se présenter spontanément à la collecte. Le pass sanitaire n'est pas demandé. Vous pouvez donner votre sang si vous avez eu le Covid, et ce dès 28 jours après la guérison. Les groupes sanguins négatifs, notamment l'O négatif sont particulièrement recherchés.

Selon Jacques Courchelle, responsable de l'EFS à Valence et des prélèvements dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est de plus en plus compliqué de collecter : "La collecte est en baisse à cause de la crise et ses contraintes : on ne peut plus collecter dans les établissements scolaires, c'est un frein. Dans les entreprises également : les salariés sont en télétravail, les contraintes sanitaires sont trop dures donc on ne peut plus y entrer. On a un camion qui nous permettait d'aller dans les entreprises qui n'ont pas de salle à disposition pour nous accueillir, or il représente un espace trop exigu, où on ne peut pas respecter les règles de distanciations du coup depuis mars 2020, il reste au garage."

L'EFS de Valence a pour objectif de réaliser 300 prélèvements ce samedi 9 octobre.