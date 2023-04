Valence : les urgences pédiatriques de nouveau filtrées par l'appel au 15

Pour la troisième fois en un mois, le service des urgences pédiatriques de l'hôpital de Valence doit " d'adapter son organisation" afin d'assurer "la continuité et la sécurité de la prise en charge" des petits patients la nuit. Il faut dès ce lundi 4 avril 2023 à 18h et jusqu'au mardi 4 avril à 8h30 obligatoirement composer le 15 avant de se présenter aux urgences pédiatriques . Un dispositif déjà mis en place dans la nuit du 5 au 6 mars dernier ainsi qu' entre le 8 et le 9 mars dernier.

Dans son communiqué l'hôpital de Valence précise "au regard de difficultés non résolues malgré toutes les démarches engagées" il est contraint de filtrer par appel au 15 l'arrivée des patients hors cas d'urgences vitales.

Il est donc demandé aux familles dont l'enfant est malade de composer préalablement le numéro du SAMU (15) qui "donnera la conduite à tenir et orientera vers le parcours de soins les plus adaptés aux problèmes de santé et aux besoins". Une obligation qui ne concerne pas les urgences vitales.