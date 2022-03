Valence : un pôle médical XXL pour lutter contre la désertification médicale

Un pôle médical doit sortir de terre quartier du Polygone à Valence fin 2023, à la place de l'ancienne tour Plein Ciel. Le bâtiment de 6.000 m² accueillera des médecins généralistes, des cardiologues, pneumologues, pédiatres, gynécologues, kinésithérapeutes, et d'autres spécialités médicales et paramédicales. Un laboratoire d'analyse et un centre de radiologie seront aussi installés dans les locaux.

Le projet est porté par quatre médecins, et chaque praticien qui le rejoindra en sera associé. Un projet privé, "mais pourquoi attendre l'Etat ? Il a d'autres chats à fouetter, et la prise en charge des malades nous concerne tous" souligne le Dr Abdelhak Chakib, médecin généraliste.

Un service pour ceux qui n'ont pas de médecin traitant

En regroupant généralistes et spécialistes en un seul et même lieu, le Dr Houssam Bakkour, cardiologue, espère attirer des praticiens : "les médecins qui intègrent le centre sont des maîtres de stage. Ils vont former des internes qui peut-être voudront continuer avec nous. C'est rassurant pour un jeune médecin de s'installer avec des plus âgés. Et quand vous vous installez seul dans une petite ville, vous êtes parfois seul face au patient. Vous tentez de joindre un spécialiste au téléphone, qui ne vous répond pas toujours. Là, le spécialiste est à côté pour un avis."

Gros avantage aussi par rapport à une maison de santé plus classique. Ce pôle médical comprendra un service pour les soins non programmés, c'est-à-dire pour les rendez-vous de dernière minute pour ceux qui n'ont pas de médecin traitant ou peinent à trouver un rendez-vous assez tôt chez leur généraliste. "Cela permettra de soulager les urgences des hôpitaux" explique le Dr Abdelhak Chakib, "sur 100 patients qui consultent aujourd'hui aux urgences, entre 20 et 30 sont hospitalisés et relèvent vraiment des urgences hospitalières. 70 autres peuvent être pris en charge autrement. Au pôle médical, un médecin les recevra, fera un bilan, pourra faire une radio ou une analyse au laboratoire si besoin. Le patient aura son traitement ou bien, si il a besoin de consultation chez un spécialiste, il sortira du pôle avec une date de rendez-vous."

Pas de chirurgie

Des chirurgiens pourront aussi consulter au centre de santé avant d'opérer à la clinique ou à l'hôpital. Mais il n'y aura pas d'intervention au pôle médical. "On a demandé à l'Agence Régionale de Santé de pouvoir faire de la chirurgie ambulatoire, mais la carte de santé ne le permet pas" détaille le Dr Houssam Bakkour.

La crise sanitaire du Covid-19 a un peu retardé le projet de ce pôle médical. Les médecins espèrent que la guerre en Ukraine ne viendra pas retarder le chantier avec des problèmes d'approvisionnement en matériaux. Le pôle devrait ouvrir fin 2023/début 2024.