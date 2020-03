Valence : une étudiante de l'université contaminée au coronavirus

Une étudiante du campus de Valence de l'université Grenoble Alpes a contracté le coronavirus. Elle a été placée en quarantaine tout comme certains de ses proches et camarades de promotion. L'étudiante se porte bien selon le directeur général de l'université.

Une étudiante valentinoise de l'université Grenoble Alpes (UGA) a été testée positive au Covid-19, ce vendredi 6 mars. Elle a été placée en quarantaine et se porte bien selon Joris Benelle, le directeur général des services de l'université. Certains camarades de promotion ainsi que des proches de la jeune femme ont eux aussi été confinés, sur instruction de l'Agence Régionale de Santé. Par ailleurs, un étudiant de la filière Staps est lui aussi confiné, car l'un de ses proches a contracté le virus.

Les enseignements maintenus à Valence

Rien ne change au sein de l'université, "tous les cours sont maintenus mais nous avons mis en place une cellule de crise pour suivre l'évolution de l'épidémie et réagir en conséquence", détaille Joris Benelle. Les consignes d'hygiène sont régulièrement diffusées auprès des étudiants sur les réseaux sociaux et par mail. Du savon a été commandé en grande quantité, à défaut de pouvoir fournir du gel hydroalcoolique pour le moment. L'université fait appel à l'un de ses laboratoires de chercheurs en pharmacie pour fabriquer lui-même une solution hydroalcoolique, qui sera distribuée prochainement aux étudiants et au personnel de l'UGA.

Les étudiants fragiles confinés

L'université prend des précaution spécifiques à destination des étudiants et employés fragiles : les personnes malades ou les femmes enceintes notamment. "Ils doivent se signaler auprès de la scolarité ou de la direction avec un justification médical pour bénéficier d'une autorisation d'absence. Les étudiants fragiles peuvent suivre les cours à distance via l'intranet", poursuit Joris Benelle.

L'université n'exclut pas de devoir réorganiser voire reporter les prochains examens en cas de propagation du virus, "mais aucune décision n'a été prise pour l'heure, nous gérons cette crise au jour le jour", conclut Joris Benelle.