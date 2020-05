Vandœuvre-lès-Nancy : la clinique Saint-André rouvre progressivement dès ce mercredi

Après presque deux mois de fermeture, la clinique Saint-André de Vandœuvre reprend progressivement du service dès ce mercredi. Plusieurs médecins, chirurgiens et patients réclamaient sa réouverture depuis plusieurs semaines. Voilà chose faite : l'Agence régionale de santé a donné son feu vert.

La troisième semaine de mars, la clinique privée Saint-André de Vandœuvre-lès-Nancy fermait ses portes. La structure médicale gérée par le groupe ELSAN se mettait à disposition des autres établissements du secteur pour les aider à gérer les urgences Covid. Ainsi, des soignants et du matériel étaient déployés dans d'autres services de la métropole, notamment au CHRU de Nancy et à Gentilly.

Une réouverture trop tardive ?

De ce fait, les activités de la clinique ont été suspendues, des opérations non-urgentes ont été déprogrammées et plusieurs professionnels se sont retrouvés sans activité. Certains d'entre eux ont d'ailleurs déploré une fermeture beaucoup trop longue à leurs yeux alors même que le pic de l'épidémie avait été atteint plusieurs jours auparavant.

Les patients, eux aussi, se sont retrouvés dans l'attente. Certains ont vu leurs prises en charge décalées dans le temps, d'autres ont été redirigés vers des secteurs différents.

Selon la direction, la réouverture n'était pas envisageable tant que le plateau de l'épidémie n'était pas atteint. C'est pourquoi elle a finalement demandé la semaine dernière à l'Agence régionale de santé de pouvoir reprendre ses activités. Le feu vert vient d'être donné et les activités doivent reprendre progressivement ce mercredi 13 mai (avec sept patients pris en charge pour cette première journée).

Une reprise progressive

Seules les urgences et les patients qui ont vu leur état de santé empirer pendant ces deux mois seront pris en charge, que ce soit en orthopédie, ORL ou encore ophtalomologie. "Il ne faut pas hésiter à reprendre contact avec votre médecin si votre état de santé s'est aggravé, déclare la direction de la clinique. La continuité des soins doit être assurée."

La montée en puissance se fera sur les prochains jours, le temps de se familiariser avec la nouvelle organisation des soins et de valider l'ensemble du protocole sanitaire : accueil, masques, distanciation et gestes barrières.

En temps normal, la clinique compte plus de 150 professionnels et une soixantaine de libéraux. Une majorité d'entre eux sont de retour dès ce mercredi, toujours selon la direction.

Un avenir menacé par le tram ?

De nombreuses questions se sont également posées concernant l'avenir de la clinique suite à l'annonce du tracé du nouveau tram. "Les discussions sont toujours en cours avec la métropole, assure la direction. Quoi qu'il arrive, ce nouveau tracé ne remettra pas en cause la viabilité du site de Saint-André."

La clinique privée accueille plus de 15.000 patients par an. Elle est gérée par le groupe ELSAN tout comme Majorelle, Gentilly et Ambroise Paré.