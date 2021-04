Vannes : le centre de vaccination a trouvé son rythme de croisière

Ce chiffre de 6 700 personnes vaccinées la semaine prochaine au centre de Vannes, correspond au rythme de croisière espéré. Mais le nombre de personnes vaccinées est toujours sujet au nombre de doses reçues semaine après semaine. "Il y a aura donc des pics, comme cette semaine et des périodes moins chargées", explique t-on à l'hôpital de Vannes, qui alimente tous les centres de vaccinations du département du Morbihan. Aujourd'hui le centre de vaccination de Vannes propose trois vaccins : Pfizer, depuis l'ouverture et maintenant Moderna et Astra Zénéca. "Nous avons un peu de difficultés à remplir toutes nos cases de rendez vous avec Moderna", ajoute Valérie Jouvet, directrice générale adjointe du Centre hospitalier Brocéliande Atlantique. "Il est moins connu que Pfizer, il y a peut être de la méfiance". "Il n y a pas de raison de s'inquiéter", précise Franck Leroy, un des médecins coordonnateurs du centre de vaccination de Vannes, "Pfizer et Moderna ont les mêmes caractéristiques et quand on manque du premier on propose le deuxième". Cette semaine par exemple, le vaccinodrome de Vannes proposait 8170 rendez vous avec Pfizer et 1500 avec Moderna. Et bien, pour ce dernier, "c'est plus difficile et il y a des places disponibles sur le site Doctolib ou via la plateforme téléphonique 02 97 01 99 56", selon Valérie Jouvet.

Des créneaux spécifiques réservés

Au centre de vaccination de Vannes, des créneaux spécifiques sont aussi réservés à certains publics prioritaires. Ainsi, les enseignants de plus de 55 ans, les policiers, les gendarmes, les personnels pénitentiaires, plus de 300 personnes cette semaine, peuvent se faire vacciner au centre sportif Kercado. Des professionnels de santé également. Les athlètes ou les encadrants qui vont participer aux Jeux Olympiques de Tokyo vont aussi être vaccinés. Franck Laurance, mécanicien des équipes de France de cyclisme sur route est de ceux là. "J'ai 51 ans, dit -il, normalement j'aurais dû attendre. Jusque là on avait les tests PCR toutes les semaines, mais la vaccination est obligatoire pour pouvoir se rendre au Japon".