Vannes : le port du masque obligatoire dans le centre historique

La liste s'allonge des communes où le port du masque devient obligatoire. A partir de samedi 15 août, c'est au tour de Vannes (Morbihan) de prendre cette décision à la demande de la préfecture. Le masque sera obligatoire de 10h à 22h dans l'ensemble de l'intra-muros, la place Gambetta, le jardin des remparts, la rue Joseph le Brix, la rue du Mené, la rue Saint-Nicolas, la rue de la Fontaine, la rue Saint-Patern, la rive droite du port jusqu'au Street Park et la rive gauche jusqu'au DéDale.

Cette obligation ne concerne pas les enfants âgés de moins de 11 ans et les personnes en situation de handicap munies d'un certificat médical justifiant de cette dérogation. Le port du masque est toujours obligatoire sur le marché de plein-air les mercredi et samedi. Les jours de matchs ou d'évènements, le port du masque sera obligatoire place Théodore Decker et à l'amorce de la rue Madame Molé jusqu'à l'entrée du Stade de la Rabine ainsi qu'à la Gare Maritime.