Coronavirus : le vaccinodrome de Vannes est sur les rails

D'habitude, on voit y jouer des équipes de volley ou de basket. Le complexe sportif de Kercado à Vannes a été réquisitionné dans le cadre de la campagne de vaccination contre la Covid-19. A l'entrée, des agents de sécurité et des personnels de santé vérifient si les personnes qui se présentent ont bien un rendez vous. Puis celles-ci se dirigent vers l'accueil et remplissent un questionnaire de santé.

A l'entrée de la salle, un panneau : à droite, la file pour la deuxième injection. A gauche, la file pour la première injection. Les personnes qui viennent se faire vacciner attendent sur une chaise, en file indienne. L'attente n'est pas très longue. Après la vaccination, on passe dans une autre partie de la salle de sports et on attend environ quinze minutes avant d'obtenir le feu vert pour repartir. "Une personne qui vient se faire vacciner va rester en tout entre 30 minutes et une heure, en fonction de son état de santé", précise le docteur Jean Christian Touati, médecin retraité, qui est venu donner un coup de main.

L'entrée du complexe sportif de Kercado où pourraient passer 1 500 personnes par jour dans quelques semaines © Radio France - François Rivaud

En ce moment, on vaccine les plus de 70 ans et les personnes âgées de plus de 18 ans, présentant des facteurs de risque. La première journée, 600 personnes ont été vaccinées. La deuxième journée, un millier. A terme, ce seront 1.500 personnes qui seront vaccinées tous les jours, du lundi au samedi, au vaccinodrome de Vannes.

Dans le Morbihan, à la date du 2 avril, on comptait 150.000 personnes vaccinées, dont 40.000 avaient reçues leur seconde dose. Le préfet du Morbihan, Patrice Faure, en visite dans le centre de Kercado mercredi, expliquait "qu'en ce moment dans le département on vaccine à flux tendu, pour avoir le moins de stock de vaccins et surtout pour éviter de perdre inutilement des doses. C'est une gestion optimum", se félicitait-il.

Après avoir reçu leur vaccin, les personnes attendent environ 15 minutes avant de repartir © Radio France - François Rivaud

"Il y a 11 centres de vaccination dans le Morbihan, auxquels nous pouvons ajouter les vaccinations pratiquées par les médecins généralistes et dans les pharmacies", ajoute Claire Muzellec-Kabouche, de l'Agence régionale de santé dans le département.

La liste de ces centres est sur le site de l'ARS. Les Morbihannais peuvent prendre rendez-vous, c'est obligatoire, via le site Doctolib ou grâce à un numéro de téléphone, le 02 97 01 99 56.