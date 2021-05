Variant à Bacalan : un centre de vaccination éphémère ouvre ce mercredi dans le quartier

Pour éviter la propagation de cette mutation du virus à Bordeaux, un centre de vaccination éphémère va ouvrir ce mercredi dans le quartier Bacalan. Il sera dans le centre d'animation, au 139 rue Joseph Brunet, et sera ouvert de 9h à 20h, 7 jours sur 7. À noter que pour ce mercredi, il ouvrira ses portes à 14h, le temps d'ajuster les derniers préparatifs. Il pourra vacciner 200 personnes par jour et cela "sans rendez-vous" comme l'ont annoncé de concert le directeur de l'Agence régionale de santé (ARS) et le maire de Bordeaux. Mais il semblerait que cela soit le cas pour les premiers jours, après il faudra appeler le centre ou alors passer par le service "Allo mairie proximité".

Aucune personne signalée n'a fait de forme grave ou n'a été hospitalisée [...] cela nous rassure - Benoît Elleboode, directeur de l'ARS Nouvelle Aquitaine

Les pharmacies et les médecins de ce quartier vont également être approvisionnés en vaccin Moderna pour pouvoir accompagner "cet effort de vaccination", souligne Benoît Elleboode, le directeur de l'ARS. Il précise qu'à ce jour "60 cas de cette mutation ont été identifiés dans le quartier Bacalan et aux alentours. Nous étions à 51 la semaine dernière". Mais il se veut rassurant car la mutation E484Q "laisse, certes, présager d'un aspect plus contaminant du virus, mais aucune personne signalée n'a fait de forme grave ou n'a été hospitalisée. Parmi les personnes testées positives, aucune n'avait été vaccinée non plus donc cela nous rassure."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Depuis vendredi, sur les 900 personnes testées dans ce quartier de près de 11 000 habitants, une vingtaine ont été testée positives. Les autorités sanitaires régionales prévoient trois semaines pour vacciner le quartier "en sachant que certains le sont déjà car ils sont prioritaires et que d'autres l'ont fait en venant au méga-centre du parc des Expositions", précise Pierre Hurmic, maire de Bordeaux.