Variant brésilien : les habitants majeurs de Vocance et Villevocance prioritaires à la vaccination

C’est la première fois que cela se produit en Ardèche, la préfecture et l'Agence régionale de santé (ARS) invitent les habitants de plus de 18 ans des communes de Vocance et Villevocance à se faire vacciner en priorité. Ces Nord-Ardéchois qui ne seraient pas encore vaccinés ou ayant eu le Covid-19 il y a plus de trois mois sont attendus au nouveau centre de vaccination de Davézieux.

Il peuvent aller sans rendez-vous à l’Espace Montgolfier, 327 rue des Pâtureaux à Davézieux, du lundi 7 juin au vendredi 11 juin, entre 8h30 et 12h ou entre 13h30 et 17h pour recevoir une dose du vaccin Pfizer/BioNTech. Cette campagne de vaccination ciblée est mise en place suite à un cluster familial constaté fin mai sur les deux communes, qui est "maîtrisé désormais" explique la préfecture de l'Ardèche.