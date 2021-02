Variant britannique : une inquiétante progression dans le Doubs

Le variant britannique progresse à un telle vitesse qu'il inquiète les autorités. Actuellement, 43 % des personnes testées positives au coronavirus sont atteintes par le variant britannique réputé plus contagieux.

La diffusion du variant britannique de la COVID-19 progresse de manière inquiétante dans le Doubs. Il représente à ce jour prés de la moitié des tests positifs soit 43% des personnes atteintes par le coronavirus. Le département se rapproche rapidement de la moyenne nationale, proche de 49%, et dépasse de dix points celle de Bourgogne-Franche-Comté (un peu moins de 32% des tests positifs).

Respecter deux mètres de distance minimum et priorité au télétravail

L’Agence Régionale de Santé appelle à redoubler de vigilance et met en oeuvre des mesures complémentaires. Elle préconise de garder une distance de sécurité d’au moins 2 mètres, de porter un masque de protection de catégorie 1 quand cette distance ne peut être respectée ou encore d'aérer et de ventiler au maximum les espaces clos. La pratique du télétravail doit être privilégiée dans chaque situation où elle est possible, rappelle aussi l'ARS. Elle insiste aussi sur l'importance de se faire dépister au moindre signe évocateur ou en cas de contact à risque. Enfin il faut respecter scrupuleusement les consignes d’isolement désormais de 10 jours en cas de test positif.

Dans le Doubs, 25 678 personnes ont déjà été vacciné une première fois. Plus de 13 600 d'entre eux ont déjà reçu leur deuxième injection.