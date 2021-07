Variant Delta : "ce qu'il se passe dans les Landes va se passer dans toute la France" selon l'ARS

Selon le directeur de l'Agence Régionale de Santé de Nouvelle-Aquitaine, la situation épidémique actuelle des Landes, où le variant Delta progresse, sera bientôt celle de tout la région, et plus largement de la France. Pour Benoît Elleboode, "toute personne qui n'est pas vaccinée aura le variant".

Pour le directeur de l'Agence Régionale de Santé de Nouvelle-Aquitaine, interrogé par BFMTV ce samedi 3 juillet, le variant Delta, particulièrement présent dans le département des Landes, sera bientôt présent dans toute la France : "Dans la région, le variant Delta est surtout dans le département des Landes, mais on voit que ce qu'il se passe dans les Landes va se passer dans toute la région et dans toute la France" a déclaré Benoît Elleboode. Selon l'ARS, toute personne qui n'est pas vaccinée sera contaminée par le variant Delta.

"Personne n'y échappera"

"Ce qu'il faut bien comprendre aujourd'hui, c'est que personne n'y échappera", ajoute le directeur de l'ARS. Selon lui, il existe deux types de catégories : les personnes vaccinées et celles qui ne le sont pas ne contaminent pas le même nombre de personnes.

Les gens non-vaccinés, qui seront contaminés par le variant Delta , même s'ils ont déjà été malades avec une précédente souche du virus, "vont transmettre le virus en moyenne à six personnes".

, même s'ils ont déjà été malades avec une précédente souche du virus, "vont transmettre le virus en moyenne à six personnes". Les personnes vaccinées peuvent attraper ou non le virus. Mais lorsqu'elles sont contaminées, elles contamineront "moins d'une personne en moyenne".

"C'est pour cela que le vaccin stoppe l'épidémie"

"C'est pour cela que le vaccin stoppe l'épidémie, insiste Benoît Elleboode. Toute personne qui n'est pas vaccinée aura le variant Delta. Toutes les expériences internationales nous le montrent. Cela ne veut pas dire que les gestes barrières ne servent à rien, ils permettent de retarder cela, et de nous laisser le temps de vacciner. C'est pour cela qu'il faut absolument que tout le monde se fasse vacciner. On n'y échappera pas."

Un taux d'incidence au dessus de la moyenne nationale

Le taux d'incidence dans les Landes, 54 contaminations par semaine pour 100.000 habitants, est bien plus élevé que la moyenne française (19 contaminations par semaine pour 100.000 habitants) en raison de la présence importante du variant Delta, où il représente désormais aux alentours de 45% des tests positifs.

Les autorités appellent donc à la vaccination dans le département. La moitié des centres de vaccination (7 sur 14) reçoivent désormais sans rendez-vous et un nouveau centre ouvrira cet été sur le littoral. Par ailleurs, des dispositifs ciblés de vaccination vont être mis en place dans les entreprises, notamment celles qui emploient des saisonniers et des acteurs du tourisme. Des bus de vaccination sillonneront les Landes et iront dans des centres commerciaux.