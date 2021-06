Variant Delta dans les Landes : un deuxième mort dans l'Ehpad de Pontonx-sur-l’Adour

Après la mort d'un résident de l'Ehpad de Pontonx-sur-l'Adour (Landes) dans la nuit de mercredi à jeudi, un autre résident est décédé. Selon nos confrères de LCI, ce résident était vacciné, tout comme le premier homme de 90 ans décédé.

Pour le directeur de l'Agence régionale de santé, interrogé par LCI, les résultats sont en cours d'analyse. "On attend les résultats d'analyse sur ce sujet pour savoir si on est dans un échec vaccinal grave ou si on est face à des patients qui étaient très très fragiles et pour lesquels un Covid ou une grippe peut suffire à causer le décès", explique Benoît Elleboode, directeur général chez ARS Nouvelle-Aquitaine.

23 résidents testés positifs au variant Delta

Dans cet Ehpad, 23 résidents ont été testés positifs au variant, dont deux qui n'étaient pas vaccinés. Six soignants sont positifs à ce même variant, et cinq d'entre eux n'étaient pas vaccinés. Parmi ces cas de Covid-19, trois personnes ont été hospitalisées.

Des premiers cas de contamination par le variant delta ont été détectés également dans le département voisin des Landes. Dans le Gers, parmi les neuf premiers cas possibles de variant Delta identifiés en deux semaines dans le Gers, deux cas ont été confirmés. Ces deux personnes sont décédées.