Coronavirus : un 2e cluster du variant Delta identifié dans le Bas-Rhin, chez Caddie à Dettwiller

Un deuxième cluster du variant Delta (indien) a été identifié dans le Bas-Rhin, dans une l'entreprise Caddie de Dettwiller, près de Saverne. Selon le PDG de Caddie, 12 personnes ont été testées positives dans l'usine de Dettwiller sur 140 salariés. "Tout le personnel a été testé", explique Stéphane Dedieu, "une quinzaine sont cas contacts". "Nous avons encore renforcé la désinfection des postes de travail".

L'Agence régionale de santé (ARS) a mis en place un dispositif pour accorder la priorité à la vaccination à tout le personnel de l'entreprise Caddie et à leurs familles. Les centres de vaccination de Saverne et de Monswiller ont reçu des doses supplémentaires de vaccin pour ce fait.

Dans le département du Bas-Rhin, le premier cluster avait été identifié à la Hear, la Haute école des arts du Rhin, le 12 juin 2021. Des enseignants et des élèves avaient été infectés, une douzaine de personnes. L'école avait fermé et l'Agence régionale de santé avait mis en place un plan de dépistage et de vaccination massifs.

Heureusement, la circulation virale est très faible

Ce sont désormais une soixantaine de cas de personnes contaminées par le variant Delta qui sont recensés dans le département, a précisé mercredi Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, contre 35 la semaine dernière.

Selon Alexandre Feltz, adjoint à la maire de Strasbourg en charge de la santé et médecin généraliste, le variant Delta "va progressivement être plus important que le variant anglais, heureusement la circulation virale est très faible en ce moment mais il faut continuer d'être vigilant".