Variant Delta du coronavirus : l'ARS appelle les Mayennais à se faire vacciner avant de partir en vacances

Face à la propagation rapide du variant Delta du coronavirus, l'Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire invite les Mayennais à se faire vacciner le plus rapidement possible. 56% de la population du département a déjà reçu une injection.

En Mayenne, afin d'éviter une nouvelle vague épidémique liée au variant Delta du coronavirus, l'ARS et la Préfecture de la Mayenne lancent un nouvel appel aux non-vaccinés, les invitant à prendre rendez-vous sans attendre pour se faire vacciner dans un centre de vaccination ou chez un pharmacien, médecin ou infirmier.

"Depuis plusieurs jours, le nombre de nouvelles contaminations augmente et de nouveaux signalements de clusters sont enregistrés. Face au développement du variant Delta, la vaccination, associée au respect des gestes barrières, reste le meilleur rempart. Pour éviter la diffusion de ce variant plus contagieux et une nouvelle dégradation de la situation épidémique, c’est maintenant que tout se joue" expliquent, dans un communiqué commun, l'ARS et la Préfecture de la Mayenne.

Selon les autorités sanitaires, 56% de la population est primo-vaccinée, un chiffre au-dessus de la moyenne nationale et 31% de la population a un schéma vaccinal complet.

►► CE QU'IL FAUT SAVOIR

- La vaccination est ouverte à tous à partir de 12 ans.

- rendez-vous disponibles dans les centres du département ou auprès des professionnels de santé.

-Si on a déjà été infecté par la Covid-19, 1 seule injection suffit : à justifier avec un résultat de test PCR de plus de deux mois ou un résultat de test sérologique de plus de deux mois réalisé en laboratoire.

-Si on ne sait pas si on a déjà eu la Covid-19, on peut faire un test sérologique en centre de vaccination.

-Les salariés du public et du privé disposent d'une autorisation d'absence pour se faire vacciner

De nombreux créneaux sont disponibles dans le département. Pour prendre rendez-vous : sante.fr ou appel à la plateforme téléphonique le matin du lundi au vendredi au 02 43 53 53 00.