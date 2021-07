Variant Delta : 21 communes de Meurthe-et-Moselle remettent le masque

Le préfet de Meurthe-et-Moselle prend un arrêté obligeant à partir de ce jeudi 22 juillet le port du masque en extérieur et dans les lieux ouverts au public, de 9h00 à minuit, dans certaines communes du département afin de "maintenir une vigilance sanitaire".

L'arrêté préfectoral ce mercredi prévoit à compter du 22 juillet 2021, "le port du masque obligatoire pour tout piéton âgé de onze ans ou plus, sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public de 09h00 à minuit, dans les communes de plus de 5 000 habitants appartenant à une intercommunalité dont le taux d’incidence est égal ou supérieur au seuil d’alerte (50 pour 100 000 habitants)."

Sont concernées pour l'instant : la Métropole du Grand Nancy, la communauté d’agglomération de Longwy, la communauté de communes du bassin de Pont-à-Mousson et la communauté de communes du Bassin de Pompey, soit :

Champigneulles

Essey-lès-Nancy

Frouard

Heillecourt

Jarville-la-Malgrange

Laneuveville-devant-Nancy

Laxou

Liverdun

Longwy

Ludres

Malzéville

Maxéville

Mont-Saint-Martin

Nancy

Pont-à-Mousson

Pulnoy

Saint-Max

Seichamps

Tomblaine

Vandœuvre-lès-Nancy

Villers-lès-Nancy

Le préfet Arnaud Cochet, insiste dans un communiqué sur le maintien nécessaire d'une vigilance sanitaire en Meurthe-et-Moselle. Il reconnait que " bien que le taux de couverture vaccinale progresse avec un taux de 56,1 % de la population primovaccinée et un taux de 42,8 % disposant d’un schéma vaccinal complet sur le département de Meurthe-et-Moselle (contre 44,7 % sur la région Grand Est), il est nécessaire de maintenir les gestes barrières, d’autant plus avec le variant Delta qui circule. À la date du 21 juillet 2021, le taux d’incidence dans le département est de 48,6 nouveaux cas / 100 000 habitants, avoisinant ainsi le seuil d’alerte fixé à 50. L’épidémie se trouve dans une dynamique d’accélération dont il convient de freiner la progression" précise encore Arnaud Cochet.

La part du variant Delta dans les tests de dépistage du Covid-19, du 11 au 17 juillet 2021, département par département