Économie, santé, éducation : les professionnels finistériens s'adaptent face à l'explosion des cas de covid

La France continue de comptabiliser des contaminations records au covid-19, plus de 200 000 nouveaux cas quotidien par jour. Pour lutter contre cette nouvelle vague, notamment due au variant omicron, les entreprises doivent placer leurs salariés en télétravail au moins trois jours par semaines. "Je ne crois pas qu'il y aura une grande désorganisation" dans les entreprises, a estimé Geoffroy Roux de Bézieux, le président du Medef ce jeudi 6 janvier. Pour l'éviter, les employés doivent tout de même s'adapter.

Comme c'est la nouvelle règle, dans son entreprise de recherche et développement dans l'agroalimentaire, Jérôme a vu une majorité de ses collègues passer en télétravail. "On est quelques-uns à pouvoir rester pour travailler sur les machines et puis faire les réceptions avec les fournisseurs", décrit-il. Ce mode de fonctionnement a, selon lui, des limites : "disons que ça peut être viable pour quelques semaines, après ça va être compliqué. Il faut penser à la cohésion de l'équipe. La visio ne fait pas tout." Dans son entreprise, il croise les doigts, mais pour l'instant tout fonctionne plutôt bien.

L'éducation très impactée

Nadia est enseignante au lycée. La gestion de l'épidémie s'y fait : "très très difficilement." Le nouveau protocole en place dans les écoles depuis la rentrée "n'est pas facilitateur", selon elle. La gestion des absences des élèves se fait au quotidien, et parfois même pendant la journée. "On fonctionne quasiment à mi-jauge sans le vouloir", remarque-t-elle. Il y a les élèves absents, mais aussi les autres professeurs, dont il faut s'occuper des élèves. "On est fortement désorganisés. C'est très très compliqué", constate-t-elle. Cela a des conséquences pour la qualité et le suivi des apprentissages des élèves. "Là, il y a une fatigue morale et psychologique", ajoute la professeure à propos du corps enseignant. 269 classes ont été fermées en cette semaine de rentrée en Bretagne.

La santé prête à faire face

Anne est infirmière. Pour l'instant dans son service, elle n'a pas trop de collègues en arrêt à cause du covid. "Si jamais c'était le cas, de toute façon, il y aurait quelques remplaçants. Et sinon, on nous demanderait, dans la mesure du possible de venir travailler en plus pour remplacer la personne absente", explique-t-elle. Une solution qui fonctionne, en puisant dans les ressources des soignants selon Anne. "C'est du soutien, c'est la force de l'équipe et puis de la collaboration", assure l'infirmière. Elle reconnaît aussi que beaucoup de ses collègues arrivent au bout de leurs limites.