Variant Omicron : début des déprogrammations d'opérations au CHRU de Tours, 13% des personnels absents

Le CHRU de Tours rentre dans une nouvelle phase de son plan blanc déclenché le 7 décembre dernier. Il va progressivement déprogrammer certaines opérations, les moins urgentes, face à la progression du variant Omicron et à l'absentéisme record de ses personnels.

Face à la flambée des cas de contaminations au Covid-19, et à la progression fulgurante du variant Omicron, le CHRU de Tours se réorganise à nouveau. Après le déclenchement du plan blanc le 7 décembre dernier, l'hôpital annonce ce vendredi la mise en place progressive des déprogrammations.

Des déprogrammations d'opérations liées, non pas à la saturation de la réanimation comme lors des vagues précédentes (31 personnes en réanimation actuellement), mais à l'absentéisme galopant des personnels. Ce vendredi, il concerne près de 13% des agents hospitaliers.

13% des personnels absents, 60 lits supprimés

Marie-Noëlle Gérain Breuzard est la directrice générale du CHRU. Elle précise la nature de ces déprogrammations qui ne vont bien sûr pas toucher tous les patients. "Les déprogrammations ne concernent que les patients qui ne sont pas atteints de cancer, qui ne sont pas en attente de greffe, qui ne sont pas des patients chroniques qu'on suit et qu'on doit suivre régulièrement. Et évidemment, ça ne concerne pas les urgences. On va aussi fermer 60 lits en orthopédie, en rhumatologie, en urologie, en chirurgie vasculaire, en chirurgie digestive, malheureusement comme c'était le cas dans les vagues précédentes".

Frédéric Patat, le président de la Commission médicale d'établissement, lui, enfonce le clou. "On ne veut pas avoir des patients qui seraient à risque parce qu'ils ne seraient pas assez bien surveillés la nuit, parce que la densité de personnel ne serait pas suffisante".

Davantage d'heures supplémentaires, des retraités rappelés

Une moyenne d'absentéisme à 13%, qui cache des pics à 15 ou 18% dans certains secteurs. Contre 11% lors des vagues précédentes. Le CHRU a donc du mettre en place certaines dispositions, comme le détaille Christine Moriceau. C'est la coordinatrice générale des soins. "On a facilité le recours aux heures supplémentaires. On a aussi beaucoup fait appel aux professionnels retraités, qui ont quitté le CHU parfois depuis assez peu de temps. Ils nous prêtent main forte aujourd'hui, notamment pour la vaccination. Nos centres de vaccination ne fonctionnent qu'avec des professionnels retraités".