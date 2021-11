Variant Omicron du Covid-19 : des cas détectés en Europe, les autorités renforcent les contraintes sanitaires

Jugé "préoccupant", le variant Omicron du Covid-19, originaire d'Afrique du Sud a été détecté en Italie, en Belgique aux Pays-Bas ou encore au Royaume-Uni. Face à l'arrivée de ce variant jugé "préoccupant", la France et ses voisins réhaussent les restrictions sanitaires.

Des cas identifiés en Grande-Bretagne, en Allemagne et en Italie après un premier en Belgique, une soixantaine de passagers sous surveillance à leur arrivée à Amsterdam en provenance d'Afrique du Sud... l'inquiétude croît en Europe face à l'arrivée du variant "Omicron" du Covid-19. Originaire d'Afrique du Sud, il est jugé "préoccupant" par l'Organisation mondiale de la santé. La France et ses voisins européens renforcent les contraintes sanitaires pour leur ressortissants et les voyageurs venus de l'étranger.

Si ce variant originaire d'Afrique du Sud n'a toujours pas été détecté en France, plusieurs cas ont été repérés chez nos voisins européens. Ce samedi, le Royaume-Uni a confirmé la présence de deux malades contaminés par _"Omicron"_, deux personnes revenues d'un voyage "en Afrique australe". L'Italie a aussi annoncé le premier cas sur son sol, tout comme l'Allemagne. Enfin les autorités néerlandaises ont affirmé que le variant "Omicron" pourrait être à l'origine des contaminations d'une partie des 61 passagers provenant d'Afrique du Sud testés positifs au Covid à leur arrivée ce vendredi.

Un premier cas du nouveau variant du Covid-19 a été détecté en Belgique, a annoncé le ministre belge de la Santé, Frank Vandenbroucke, vendredi à la mi-journée.

Plusieurs pays suspendent les vols avec l'Afrique australe

Sans attendre cette confirmation, plusieurs pays avaient décidé de suspendre les vols en provenance d'Afrique australe dans la matinée, dont la France.

Cette mesure, qui s'applique dès ce vendredi, "pour une durée minimale de 48 heures", concerne les voyageurs venant d'Afrique du Sud, du Lesotho, du Botswana, du Zimbabwe, de Mozambique, de Namibie et d'Eswatini. "Les personnes ayant voyagé au cours des 14 derniers jours dans l'un de ces pays sont invitées à se signaler aux autorités et à réaliser dans les meilleurs délais un test de dépistage RT-PCR", a précisé Matignon.

En France, les cas contact devront être isolés même vaccinés

Toute personne "contact" d'une autre, testée positive au nouveau variant du coronavirus, Omicron, devra être isolée même si elle est vaccinée, a indiqué samedi le ministère de la Santé. "Toute personne contact à risque d'un cas possible ou d'un cas confirmé du variant B1.1.529, indépendamment de son statut vaccinal, doit être considérée comme +contact à risque élevé+ et doit ainsi être placée en quarantaine".

Test PCR et isolement pour entrer au Royaume-Uni

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a annoncé samedi durcir les mesures d'entrée dans son pays afin de ralentir la propagation du variant Omicron du coronavirus, dont deux cas ont déjà été détectés au Royaume-Uni. "Nous demanderons à toute personne entrant au Royaume-Uni de passer un test PCR" deux jours après son arrivée "et de s'isoler jusqu'à ce qu'elle ait le résultat", a-t-il dit.