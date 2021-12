Variant Omicron : "Il peut amener des gens hésitants à se faire vacciner", estime l'ARS Centre-Val-de-Loire

La menace du nouveau variant du Covid, le variant Omicron, inquiète partout dans le monde. Après la découverte d'un premier cas avéré en France, sur l'île de la Réunion, la crainte de sa propagation augmente. "Nous n'avons pas de cas ni suspect, ni confirmé dans la région", assure Christophe Lugnot, directeur de cabinet de l'Agence régionale de santé du Centre-Val-de-Loire.

Invité de France Bleu Berry ce mercredi 1er décembre, il explique que les autorités sanitaires se préparent. "C'est quasiment inéluctable, il ne faut pas se leurrer, explique-t-il. Tous les variants ont diffusé, le variant delta a diffusé, il n'y a aucune raison logique ni scientifique que ce variant ne diffuse pas".

Face à cette menace, Christophe Lugnot rappelle l'importance de la vaccination. "Je pense que l'arrivée éventuelle de ce variant va confirmer certaines personnes dans leur croyance de nécessaire vaccination, et va aussi amener des gens qui hésitaient à se faire vacciner, espère-t-il. Des chiffres commencent à circuler dans les centres de vaccination. Entre 5 et 10% de personnes viennent pour leur première dose, au niveau national. Donc, ce variant peut justement être l'élément déclencheur pour convaincre des gens".

Le taux d'incidence explose dans l'Indre et le Cher

Le représentant de l'ARS en profite pour faire le point sur la situation épidémique. "C'est évidemment une situation préoccupante. On a multiplié par trois le taux d'incidence dans l'Indre, détaille-t-il. Il est le plus bas de la région, mais il est quand même très haut, à plus de 150 pour 100.000 habitants. On a multiplié quasiment par six le taux d'incidence dans le Cher depuis le début du mois de novembre".

ÉCOUTEZ - Christophe Lugnot fait le point sur la situation Covid en Berry Copier

Il y a actuellement 10 malades en soins en intensifs en Berry : cinq sont pris en charge dans le service de réanimation de l'hôpital de Châteauroux, cinq à l'hôpital de Bourges. Et les contaminations continuent de flamber.