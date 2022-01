Variant Omicron : multiplier les tests, est-ce la bonne stratégie ?

La déferlante Omicron se traduit en France par ruée sur les tests. Il faut parfois attendre des heures devant les laboratoires ou les pharmacies pour pouvoir réaliser un test de dépistage. De plus en plus de médecins et de scientifiques doutent de l'intérêt de poursuivre une telle stratégie.

"Tester, alerter, protéger", c'est la stratégie mise en place par la France dans les premiers mois de la pandémie. Près de 9,5 millions de tests ont été réalisés en France entre le 31 décembre 2021 et le 6 janvier 2022, indique la Direction générale de la Santé vendredi dans un communiqué. Par rapport à la semaine précédente, le volume de tests a progressé de 25%.

Selon le ministère, c'est la diffusion extrêmement rapide du variant Omicron, engendrant une hausse exceptionnelle des contaminations, qui a conduit les Français à se faire dépister massivement. "Les chiffres de dépistage les plus récents atteignent des proportions inédites", souligne le communiqué.

Plus d’un test sur quatre concerne les enfants

Depuis le 3 janvier, plus d’un test sur quatre concerne les enfants. Entre le 3 janvier et le 7 janvier, environ 2,7 millions d’autotests ont été distribués par les pharmaciens dans le cadre de la nouvelle doctrine pour les cas contacts. Le variant Omicron est visiblement moins virulent mais plus contagieux. Le nombre de nouveaux cas quotidiens de contaminations observés en moyenne sur les sept derniers jours a atteint vendredi son plus haut niveau, à 267.223.

De plus en plus de médecins et de scientifiques se demandent si à ce stade de l'épidémie, il est nécessaire de poursuivre la politique de dépistage massive mis en place par le gouvernement. "Les tests à grande échelle sont probablement inutiles désormais", tranche le médecin urgentiste Yonathan Freund. "Est-ce que faire plus d'un million de tests par jour limite la circulation du virus ? Je ne le crois pas, ou alors à la marge". Aujourd'hui, "il est trop tard, on a perdu le contrôle, il faut accepter le fait que le virus va circuler", poursuit-il. Un pavé dans la mare ? "Beaucoup pensent la même chose mais le sujet est encore tabou", estime-t-il.

Benjamin Rossi, infectiologue au centre hospitalier Ballanger d'Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), "ne [comprend] pas pourquoi le gouvernement persiste dans ces politiques de tests contre le Covid-19, qui sont excessivement chères", a-t-il affirmé sur franceinfo vendredi 7 janvier. Pour lui, ce sont des millions d'euros qui "ne sont pas investis dans les infrastructures et les centres de recherche". Selon lui, il y a une stratégie à repenser de la part du gouvernement. Il faudrait prendre des mesures de restrictions plus importantes.

Une stratégie "qui manque de cohérence" c'est aussi ce que pense Lionel Barrand, président du syndicat des Biologistes médicaux. Il est en "en désaccord" avec la stratégie de dépistage du Coronavirus dans la population. Elle manque selon lui de cohérence.

"Faut-il vraiment continuer à tester ?" s'interroge de son côté Gérald Kierzek, médecin urgentiste, dans une tribune publiée sur le site Doctissimo. "Tester massivement engendre un cercle vicieux ! Plus on cherche, plus on trouve, plus on panique. Les chiffres affolants de tests positifs sont extrêmement anxiogènes. Le protocole de tests itératifs à l’école crée une ambiance angoissée chez les enfants, leurs parents et les enseignants".

Certains épidémiologistes voient au contraire dans ces tests un outil indispensable de suivi de la pandémie. Mais aussi et surtout une manière, parmi d'autres, d'endiguer sa progression. "Avant, un cas contact devait s'isoler, maintenant que ce n'est plus la règle, c'est important de savoir si on est porteur du virus ou non", relève l'épidémiologiste Pascal Crépey. "Les tests, ce n'est pas un frein à main qui permet de stopper la voiture, mais ça reste un frein moteur." Et selon lui, "il est faux de dire que tout le monde sera contaminé par Omicron quoiqu'il arrive".

"On ne connait pas encore assez sa contagiosité, ni ses conséquences, pour se permettre de modifier la stratégie de dépistage", estime le professeur en épidémiologie Mahmoud Zureik. "S'il s'avère que si ça devient un virus endémique comme le rhume, la question de la pertinence des tests va se poser, mais on n'en est pas là".

Prioriser les tests

"Tester autrement", c'est l'avis du président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France (FSPF), Philippe Besset. Dans le JDD, il appelle le gouvernement à changer sa stratégie de tests à l'école. Pour lui, les pharmaciens ne vont pas pouvoir tester davantage. "Il faut que les scolaires soient gérés dans les écoles. Nous appelons le ministère de la Santé et de l'Education nationale à changer rapidement le protocole parce que sinon ça ne sera pas tenable".

De son côté, la Direction générale de la santé (DGS) a appelé vendredi à une priorisation de l'accès aux tests. Elle a demandé aux professionnels de santé de dépister en priorité les personnes symptomatiques et contacts à risque, celles qui disposent d'une prescription médicale ou qui ont déjà effectué un autotest dont le résultat est positif.

Questions sur la fiabilité des tests

Si les tests de dépistage restent aux yeux de certains pertinents, encore faut-il qu'ils soient accessibles et réalisés dans le bon timing. Or, "on est dépassé, on arrive aux limites du système", souffle Jérôme Grosjean, biologiste médical. "L'autre problème, c'est que tous les tests sont un peu mis sur le même plan aujourd'hui mais ils n'ont pas la même valeur prédictive", ajoute-t-il. De nombreuses personnes privilégient désormais les tests antigéniques, accessibles sans rendez-vous, pour un résultat plus rapide mais moins fiable que les tests PCR, plus difficiles d'accès. Depuis plusieurs jours, les autotests sont aussi pris d’assaut : mais là encore, le résultat est moins fiable qu'un PCR et le risque d'erreur de manipulation possible.

La Haute autorité de santé (HAS) a récemment estimé qu'aucun élément probant ne démontrait une perte de sensibilité clinique des tests antigéniques et autotests pour la détection du variant Omicron, recommandant l'extension de leur utilisation chez les personnes cas contact.

Selon des sondages réalisés auprès des pharmaciens, il y a six millions d’autotests en stock dans les pharmacies au 7 janvier. Les pharmaciens ont commandé 11 millions d’autotests pour la semaine du 10 janvier. De leur côté, les fabricants indiquent disposer de 27,5 millions d'autotests, dont 14,5 millions pour la semaine du 10 janvier.