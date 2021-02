Variant sud-africain : pas de cas positifs parmi les 715 tests effectués à Richelieu

Les tests réalisés auprès de 715 habitants de Richelieu, suite à l'apparition de 5 cas sud-africain, n'ont pas révélés de nouveaux cas positifs à ce variant. Il y a un peu de cas britannique, et globalement peu de cas positifs.

Il n'y a pas d'autres cas de variant sud-africain du Covid-19 à Richelieu. C'est ce qui ressort des 715 tests (sur une population de 1.700 habitants) réalisés sur 2 jours dans la commune. Une campagne massive réalisée suite de l'apparition de 5 cas du variant sud-africain du Covid.

Un peu de cas anglais

Pour autant, "cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres cas" explique Christian Chillou le directeur du laboratoire Laborizon chargé de réaliser ces tests. Selon lui le variant sud-africain n'est pas simple à détecter. "On a peu de positif, puisqu'on est à 1,5%. Parmi ces positifs, on a peu de variant anglais. Par ailleurs, pour détecter le variant sud-africain, c'est compliqué car on a des charges virales fgaibles".