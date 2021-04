Le taux d'incidence de la Covid-19 a été multiplié par quatre depuis début avril en Creuse. Une hausse qui s'explique par la présence des variants sud-africain et brésilien. Selon l'ARS, la moitié des cas sont à Ahun et Auzances, notamment dans l'Ehpad.

Variants brésilien et sud-africain du coronavirus : deux clusters à Auzances et Ahun en Creuse

Le taux d'incidence fait le yoyo en Creuse. En un peu plus de deux semaines, il a été multiplié par près de quatre, passant de 50 cas pour 100.000 habitants le 2 avril à 192 le 18. Cette hausse vertigineuse s'explique principalement par la présence des variants sud-africain et brésilien, plus contagieux.

Les cas se multiplient rapidement. Depuis le 1er janvier, 782 personnes ont été testées positives à la Covid dans notre département. Parmi elles, on a recensé 125 cas contaminés par des variants, dont 80 brésiliens et sud-africains. Pour ces derniers, les cas étaient très isolés fin février. L'accélération s'est produite début avril.

Deux clusters à Ahun et Auzances

Selon l'agence régionale de santé (ARS), cette hausse est liée principalement à deux clusters (foyers de contamination) identifiés sur les secteurs d'Ahun et d'Auzances. Il y a plusieurs cas dans l'Ehpad d'Auzances. Ces deux communes représentent plus de la moitié des contaminations par les variants brésilien et sud-africain en Creuse.

L'agence régionale de santé est en train d'enquêter pour remonter la chaîne de contamination. Des analyses sont en cours pour identifier précisément les variants. Aujourd'hui 49 personnes sont hospitalisées en Creuse à cause de la Covid-19, dont sept en réanimation à l'hôpital de Guéret.