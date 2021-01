Variants du Covid-19 : 42 cas recensés en Occitanie

Ces variants sont plus contagieux que le virus Covid-19 qui sévit dans notre pays depuis un an.

En Occitanie, à ce jour selon l'ARS, 42 cas liés à un variant du virus Covid-19 ont été confirmés par séquençage génétique.

Le variant britannique en majorité, 90% des cas en Haute-Garonne

Sur ces 42 malades, 37 se trouvent en Haute-Garonne, parmi lesquels deux ont contracté le variant sud-africain, les autres le britannique. Quatre cas ont été dépistés dans l'Hérault, pour tous le variant anglais. Enfin, un cas de variant britannique a été découvert en Aveyron.

Ces variants sont diagnostiqués via des plateformes de séquençage génétique coordonnées par les CHU de Toulouse et de Montpellier. Ils vont recevoir le soutien de l’Ecole Vétérinaire de Toulouse, et des laboratoires GenoToul à Toulouse et Aveyron Labo à Rodez.

De nouveaux kits diagnostic PCR permettant un diagnostic plus rapide sont également déployés depuis quelques jours pour détecter directement les variants chez des personnes positives