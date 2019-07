Varicelle : le seuil épidémique est franchi dans quatre régions

Le taux d'incidence des cas de varicelle était de 34 pour 100.000 habitants en France métropolitaine sur la période de la semaine dernière, selon un rapport du réseau de médecins Sentinelles. Le seuil épidémique est franchi dans quatre régions, et l'activité du virus est "modérée" dans cinq autres.

Selon les données publiées et estimées par le réseau de médecins Sentinelles, des cas de varicelles ont été détectés chez 34 personnes pour 100.000 habitants la semaine passée en France métropolitaine. Le réseau a donc décidé d'évaluer le taux d'activité de la maladie de modéré à fort dans neufs régions.

Pour rappel, Sentinelles se charge de surveiller dix indicateurs de santé (neuf maladies infectieuse, dont la varicelle, et un indicateur non-infectieux).

Un taux d'activité fort dans quatre régions

Le seuil épidémique a été franchi dans quatre régions. Les Hauts-de-France sont les plus touchés avec un taux d'incidence estimé à 60 cas pour 100.000 habitants.

La région Grand Est vient ensuite avec 57 cas pour 100.000 habitants. Puis viennent la Bourgogne-Franche-Comté et la région Occitanie avec respectivement 48 et 44 cas pour 100.000 habitants.

Précautions dans cinq autres régions

Si le nombre de cas est moins élevé, le réseau Sentinelles estime que le taux d'activité de la varicelle est modéré dans cinq autres régions. La Nouvelle-Aquitaine et la Corse sont touchés avec 32 et 31 cas pour 100.000 habitants.

Il faut également faire attention en Auvergne-Rhône-Alpes, en Centre-Val de Loire et en Bretagne où les taux d'incidence sont compris entre 22 et 27 cas pour 100.000 habitants.

© Reuters

Les symptômes

Si la varicelle est contagieuse elle est le plus souvent bénigne. Elle se manifeste par de la fièvre et parfois des maux de têtes. Puis apparaissent des vésicules sous la forme de petits boutons de couleurs rose. Il faut absolument consulter un médecin afin de vérifier le diagnostic et éviter d’éventuelles complications.

Chez le nourrisson, la varicelle peut être une maladie très grave, il faut consulter en urgence si des symptômes se manifestent. Un bébé de 22 mois est décédé ce dimanche près de Valenciennes des suites d'une varicelle aggravée.