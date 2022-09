Variole du singe : 123 personnes vaccinées à l'hôpital du Mans

Au centre de vaccination contre la variole du singe, ouvert au Centre hospitalier du Mans depuis le 28 juillet 2022, 123 personnes ont reçu une dose. Seul un cas du virus "Monkeypox" a été diagnostiqué dans la Sarthe, contre 75 dans la région Pays-de-la-Loire.

"Par demi-journée, on peut vacciner jusqu'à dix-huit personnes, indique Hikombo Hitoto, infectiologue à l'hôpital manceau et coordinateur de la vaccination dans la Sarthe. Tous les créneaux sont remplis, mais on n'a pas encore de liste d'attente."

Préventif mais pas stigmatisant

La majorité des vaccinés viennent à titre préventif, comme la Haute Autorité de santé le souhaitait dans son avis rendu le 8 juillet 2022. Les populations cibles du vaccin sont notamment les hommes ayant de relations sexuelles avec d'autres hommes (HSH) ou les personnes transgenres, rappelle l'infectiologue.

Ce sont surtout les personnes qui déclarent avoir de multiples partenaires. Ca ne concerne pas les hommes qui sont dans une relation unique.

Ainsi, les travailleurs du sexe ou les professionnels qui exercent dans des lieux de consommation sexuelle sont aussi concernés. Pour éviter de stigmatiser ces populations, le Centre hospitalier du Mans a cessé de les appeler pour les inviter à se faire administrer une dose. "On s'est rendus compte que ça les heurtait parfois", reconnait Hikombo Hitoto. Depuis le 28 juillet dernier, seuls des hommes ont été vaccinés à l'hôpital du Mans, hormis une travailleuse du sexe.

Vaccination post-exposition

Un deuxième type de piqûre est proposé à l'hôpital : une vaccination "post-exposition", réservée aux personnes qui ont été en contact avec quelqu'un d'infecté. Une piqûre qui se fait au mieux dans les quatre jours qui suivent la contamination, au plus tard dans les quatorze jours. Mais dans la Sarthe, les cas sont rares d'après le médecin : "Pour le moment, seulement deux ou trois personnes sont venues pour ce motif."

Le centre de vaccination est ouvert le mardi, de 9h à 12h, et le jeudi, de 14h à 17h. Uniquement sur rendez-vous, au 02 43 43 43 70.