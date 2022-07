Variole du singe : les association de lutte contre le Sida réclament plus de doses de vaccins

La variole du singe comptait ce jeudi 1 450 cas en France. La vaccination préventive contre cette maladie a été élargie le 8 juillet à toutes les personnes à risques, notamment la communauté des hommes homosexuels, particulièrement exposée.

Les associations de lutte contre le sida et de défense des droits des personnes LGBTQ+ dénoncent toutefois les difficultés d'accès au vaccin.

Les associations réclament plus de doses de vaccins contre la variole du singe

"C’est très compliqué d’avoir des créneaux assez rapidement" pour se faire vacciner contre la variole du singe, déplore le coordinateur prévention d’Act Up-Paris Marc-Antoine Bartoli, ce vendredi sur franceinfo.

"Pour ma part, je cherche un créneau depuis le 12 juillet", précise-t-il, or il faut attendre 28 jours entre la première et la seconde dose, puis deux semaines supplémentaires après la deuxième dose, pour que le vaccin fasse effet.

Marc-Antoine Bartoli explique qu’il y a "très peu de doses et ça crée une forte demande", avant de développer : "on a 250 000 personnes déjà qui sont des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes" voulant se faire vacciner, auxquels il faut ajouter les personnes prenant un traitement contre le VIH, pour seulement 30 000 doses disponibles, selon les chiffres du ministère de la Santé.

"On voit très clairement que le système, _le cheminement et la disponibilité ne sont pas encore au rendez-vous_", conclut le militant d'Act Up-Paris.

Une position partagée par Marc Dixneuf, directeur général de l'association Aides qui lutte notamment contre le VIH, interrogé par franceinfo, qui constate "des goulots d'étranglement liés à la fois à la disponibilité des créneaux, au nombre de doses disponibles, au nombre de personnes qui peuvent réaliser cette vaccination".

Le militant appelle à "élargir les lieux de vaccination, en avoir un plus grand nombre, que les professionnels de santé comme les pharmaciens puissent être mobilisés pour ceux qui le souhaitent, avec des amplitudes horaires importantes".

"La variole du singe n’est pas une "maladie gay"" selon Santé publique France

Également appelée Monkeypox, la variole du singe est une maladie provoquée par un virus, le plus souvent transmis à l’homme dans les zones forestières d’Afrique du Centre et de l’Ouest par des rongeurs sauvages ou plus rarement des singes.

Depuis mai 2022, des cas sont diagnostiqués en Europe chez des personnes qui n’ont pas séjourné en Afrique. Pour l’instant, hors d’Afrique, il n’y a pas eu de décès lié à cette maladie et peu de cas graves.

"La variole du singe n’est pas une "maladie gay"" rappelle le site Sexosafe, édité par Santé publique France, qui précise que_"_tout le monde peut être infecté par cette maladie, mais que toutes les épidémies commencent quelque part, dans une population plutôt qu’une autre".

Les administrateurs du site expliquent que "de grands rassemblements européens ont favorisé la transmission parmi les hommes gays et bisexuels en raison du nombre de participants et de leur origine de nombreux pays".

Les rapports sexuels réunissent toutes les conditions pour une contamination liée à la variole du singe. © AFP - John SAEKI

La Haute Autorité de santé recommande la vaccination préventive aux personnes "les plus exposées". De son côté, Santé publique France a recensé les centres de vaccinations qui procèdent à des vaccinations contre la variole du signe.

Une ligne téléphonique d'information a par ailleurs été mise en place : Monkeypox Info Service au 0801 90 80 69 (appel gratuit depuis un poste fixe en France, de 8h à 23h, 7j/7).

Des inquiétudes de l'OMS concernant l'évolution de la maladie au niveau mondial

Le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, s'est dit "inquiet", jeudi 21 juillet, de l'augmentation du nombre de cas de variole du singe lors de l'ouverture de la réunion du Comité d'urgence, demandant conseil aux experts avant de trancher sur l'accession au plus haut niveau d'alerte de l'organisation.

C'est à lui qu'incombe la responsabilité d'éventuellement déclarer l'urgence de santé publique de portée internationale, le plus haut degré d'alerte de l'agence de santé, sur la base des recommandations du Comité.

Tedros Adhanom Ghebreyesus avait appelé les experts à "(lui) fournir les informations et les conseils pour informer sa décision", ayant "parfaitement conscience" que celle-ci "implique de considérer beaucoup de facteurs, avec comme objectif ultime de protéger la santé publique".

Selon les derniers chiffres de l'OMS publiés jeudi, au 20 juillet, l'Europe demeure la région la plus touchée avec près des trois quarts des cas, suivie par les Amériques (22.9%). L'Espagne est le pays le plus touché au monde, avec 3.125 cas, devant le Royaume-Uni (2.137), l'Allemagne (2.110), les États-Unis (1.965), la France (912), les Pays-Bas (656), le Canada (604), le Portugal (515), le Brésil (384) et l'Italie (374).