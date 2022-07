Variole du singe : symptômes, propagation, mesures, ce qu'il faut savoir sur ce virus

Les premiers décès en Europe de personnes contaminées par la variole du singe ont eu lieu en Espagne cette semaine. Le Bureau européen de l'OMS prévoit d'ailleurs une augmentation du nombre des décès en lien avec la variole du singe, même si elle souligne que les complications sévères restent rares et bien souvent, la maladie se guérit d'elle-même, sans nécessiter de traitement. Que sait-on de la variole du singe, cousine moins dangereuse de la variole éradiquée il y a une quarantaine d'années ?

Où en est la propagation ?

En tout depuis mai, 18.000 cas ont été détectés dans le monde, dont 70% sont concentrés en Europe, et 25% dans les Amériques, selon le directeur de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Avec 3.738 cas selon le dernier rapport de l'OMS et les deux premiers morts recensés en Europe, l'Espagne est le pays le plus touché au monde, devant les Etats-Unis (3.478). Le ministère espagnol de la Santé en recense, lui, beaucoup plus : 4.298 cas à la date de samedi. Au total, huit décès ont été enregistrés dans le monde depuis mai dont deux en Espagne et un au Brésil, les cinq premiers ayant été signalés en Afrique, où la maladie est endémique et a été détectée pour la première fois chez l'homme en 1970.

Selon le dernier bilan de Santé publique France, publié vendredi, 1.955 cas confirmés ont été recensés en France. Ces malades résidaient le plus fréquemment en Ile-de-France (814). Dans la région, 60 à 70 nouveaux cas sont déclarés chaque jour, selon l'Agence régionale de santé (ARS).

Comment la maladie se transmet-elle ?

La variole du singe, ou "orthopoxvirose simienne", a été découverte pour la première fois chez des singes en 1958, d'où son nom. Les cas de transmission à l'homme résultent d'un contact avec du sang, des muqueuses ou des plaies d'animaux infectés, rongeurs ou primates par exemple.

En revanche, la maladie "ne se propage pas facilement entre les personnes", rappelle le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies. Elle peut être transmise par contact rapproché avec une personne infectée ou avec des objets qu'elle a utilisés. Les muqueuses, les plaies, ou même de grosses gouttelettes transmises lors d'un face-à-face prolongé, sont considérés comme des vecteurs possibles, selon l'ECDC. Mais "la prédominance, dans l'épidémie actuelle, des cas humains diagnostiqués chez les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, et la nature des lésions présentées dans certains cas, suggèrent que la transmission s'est produite pendant les rapports sexuels."

Andy Seale, conseiller en stratégies des programmes mondiaux de l'OMS sur le VIH, l'hépatite et les infections sexuellement transmissibles, avait indiqué au mois de mai que si ce virus pouvait être attrapé pendant une activité sexuelle, ce n'en est pas pour autant une maladie sexuellement transmissible. "Bien que nous observions des cas parmi les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, ce n'est pas une maladie homosexuelle, comme certaines personnes sur les réseaux sociaux ont tenté de l'étiqueter", a aussi insisté Andy Seale. L'Onusida a aussi dénoncé les dérapages homophobes et racistes parfois constatés dans les commentaires sur la variole du singe.

Quels sont les symptômes ?

Les symptômes de la variole du singe ressemblent, en moins grave, à ceux observés dans le passé chez les sujets atteints de variole : fièvre, maux de tête, frissons, fatigue, gonflement des ganglions lymphatiques, douleurs dorsales et douleurs musculaires. Une éruption cutanée se développe ensuite, "généralement un à trois jours après le début de la fièvre" indique l'ECDC, apparaissant "d'abord sur le visage et se propageant à d'autres parties du corps, y compris les mains et les pieds". Les lésions cutanées se présentent souvent d'abord sous forme de tâches évoluant vers des boutons, des boursouflures, des pustules et des croûtes.

Est-ce que c'est une maladie grave ?

La plupart des cas de variole du singe sont peu grave, mais le virus peut le devenir pour les jeunes enfants, les femmes enceintes et les personnes immunodéprimées, souligne l'ECDC. Les cas graves sont également liés à l'ampleur de l'exposition au virus, à l'état de santé du patient et à la gravité des complications. L'orthopoxvirose simienne guérit en général spontanément et les symptômes durent de 14 à 21 jours. Environ 10% des cas nécessitent une admission à l'hôpital, essentiellement pour "atténuer la douleur que connaissent les patients", indique l'ECDC.

Des épidémies ont été observées depuis plusieurs années en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, où la maladie est endémique. Si le taux de mortalité a énormément varié selon les épidémies, il est toujours resté inférieur à 10% dans tous les cas documentés. "On estime que la souche d'Afrique de l'Ouest, dont souffrent les cas britanniques, a un taux de mortalité d'environ 1%. Il existe également une souche trouvée dans la région du Congo qui peut être mortelle dans 10% des cas, mais les cas britanniques n'ont pas cette souche", a déclaré Simon Clarke, professeur en microbiologie cellulaire à l'université de Reading, au SMC.

Depuis début mai, on a recensé huit décès de patients infectés par la variole du singe, dont un au Brésil et deux en Espagne. Si le Bureau européen de l'OMS prévoit une augmentation du nombre des décès en lien avec la variole du singe, elle souligne que les complications sévères restent rares

Qu'est-ce qui est fait pour éviter la propagation de la maladie ?

L'Organisation mondiale de la santé a déclenché son plus haut niveau d'alerte pour tenter de juguler la flambée de variole du singe. Il s'agit désormais d'une "urgence de santé publique de portée internationale". Cette qualification vise à faciliter une réaction internationale coordonnée, son financement et une collaboration internationale sur le partage des vaccins et des traitements.

"Les autorités de santé publique devraient actuellement prioriser l'identification, la gestion et la recherche des contacts des cas", estime l'ECDC. En France, les tests seront désormais remboursés à 100% par l'Assurance maladie, selon un arrêté publié au Journal officiel samedi. Mais la Haute autorité de santé a rappelé que le diagnostic repose d'abord sur l'examen et l'interrogatoire du patient, précisant que "la détection par test TAAN ne doit être effectuée qu'en cas de doute persistant après examen clinique" pour "confirmer ou non" l'infection. "Le recours à ce type de test se limite ainsi aux 'cas suspects' et 'cas possibles', tels que définis par Santé Publique France et n'est pas nécessaire en l'absence de symptômes", avait précisé l'autorité sanitaire.

Où en est la vaccination ?

Concernant le vaccin, l'Union européenne a conclu en juin un contrat pour plus de 100.000 doses. Commercialisé sous le nom d'Imvanex en Europe, de Jynneos aux États-Unis et d'Imvamune au Canada, il s'agit d'un vaccin de 3e génération (vaccin vivant non réplicatif, c'est-à-dire ne se répliquant pas dans l'organisme humain) autorisé en Europe depuis 2013 et indiqué contre la variole chez les adultes. La Commission européenne a approuvé l'extension du vaccin contre la propagation de la variole du singe. Une commande de 1,5 million de doses par un pays européen non identifié a également été annoncée.

A ce stade, 118 centres de vaccination contre la variole du singe ont ouvert en France, depuis le lancement de la campagne début juin, dont 25 en Ile-de-France, région la plus touchée du pays. "On a déstocké 42.000 doses, 32.000 doses sont déjà disponibles, pour 7.000 personnes vaccinées", a indiqué le ministre de la Santé mardi dernier, avant d'affirmer le lendemain qu'il y avait un "stock très conséquent" de doses sans pouvoir dévoiler le chiffre exact classé secret défense. "La variole est reconnue comme une arme biologique, on sait qu'elle pourrait être utilisée en termes de conflit" explique-t-il.

Les injections de vaccin contre la variole du singe sont "en constante augmentation", a aussi assuré à l'Assemblée nationale la ministre déléguée aux professions de santé, Agnès Firmin Le Bodo. "Ce mouvement est appelé à se poursuivre et à continuer à accélérer", a-t-elle ajouté.

"Nous n'avons pas de problème lié au nombre de doses disponibles", a martelé la ministre déléguée. Le "déstockage des doses va se poursuivre les prochaines semaines, autant que nécessaire", au-delà des 42.000 déjà annoncées, et des "commandes complémentaires ont été passées pour répondre à l'ensemble de la demande dans les prochaines semaines et mois". Le ministre de la Santé, François Braun, avait annoncé lundi soir mobiliser "des bras supplémentaires" pour vacciner, notamment des étudiants en santé.

Le Centre européen de contrôle et de prévention des maladies a recommandé une vaccination post-exposition précoce pour prévenir la maladie ou rendre son évolution moins grave. Le vaccin antivariolique, s'il est administré dans les quatre jours suivant l'exposition à un cas confirmé variole du singe, "peut avoir un effet protecteur important" selon l'ECDC. Les associations de lutte contre le sida et de défense des droits des personnes LGBTQ+ dénoncent toutefois les difficultés d'accès au vaccin. M. Braun a précisé que 250.000 personnes étaient identifiées comme "à risque", avec aussi "des travailleurs du sexe" et des "soignants". Il assure que "toute personne souhaitant être vaccinée contre la variole du singe le sera".

Quelles sont les recommandations ?

Face à la flambée de la variole du singe, l'OMS a clairement conseillé au groupe le plus touché par la maladie - les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes - de réduire le nombre de partenaires sexuels. Les préservatifs seuls ne peuvent pas fournir une protection complète contre la transmission du virus.

Les personnes infectées "doivent rester isolées jusqu'à ce que les croûtes tombent" indique l'ECDC. Les malades doivent éviter tout contact étroit avec des personnes immunodéprimées, des femmes enceintes, de jeunes enfants ou des animaux domestiques. Il est également conseillé de s'abstenir de toute activité sexuelle et de tout contact physique étroit jusqu'à la guérison de l'éruption cutanée.

Les objets utilisés par les malades, comme les vêtements, le linge de lit, les serviettes ou les ustensiles de cuisine ne doivent pas être partagés avec d'autres personnes. Les soignants et les proches doivent éviter de toucher les lésions cutanées à mains nues, porter des gants jetables et observer une hygiène des mains stricte.