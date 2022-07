Variole du singe : deux personnes contaminées par le virus sont décédées en Espagne

Les premiers décès, hors Afrique, de personnes contaminées par la variole du singe ont été annoncés vendredi et samedi en Espagne et au Brésil.

Une deuxième personne atteinte de la variole du singe est morte en Espagne, a indiqué ce samedi le ministère de la Santé, au lendemain de l'annonce du premier décès dans le pays d'une personne infectée par ce virus. Des analyses doivent être menées pour savoir si ces patients sont bien décédés de ce virus ou non.

Le ministère espagnol de la santé a fait état de 4.298 cas confirmés dans le pays. Sur les 3.750 patients pour lesquels il dispose d'informations, 120 ont été hospitalisés et deux sont décédés, a-t-il précisé sans donner plus de détails. Il s'agit des premiers décès en Europe de personnes contaminées par la variole du singe. Vendredi, le Brésil avait annoncé un décès, sans que l'on sache à chaque fois si le virus est bien à l'origine de ces morts.

Au total, huit décès ont été enregistrés dans le monde depuis mai, les cinq premiers ayant été signalés en Afrique, où la maladie est endémique et a été détectée pour la première fois chez l'homme en 1970.

Contacté par l'AFP, le ministère n'a pas fourni davantage de détails, précisant qu'il s'agissait de deux patients atteints "de la variole du singe" et renvoyant aux "analyses qui pourront avoir lieu postérieurement pour pouvoir déterminer la cause de la mort".

L'OMS s'attend à une hausse des décès

Une augmentation du nombre des décès en lien avec la variole du singe est à prévoir, a estimé ce samedi le Bureau régional de l'OMS pour l'Europe. L'organisation souligne néanmoins que les complications sévères restent rares.

"Compte tenu de la poursuite de la propagation de la variole su singe en Europe, nous nous attendons à plus de décès", a déclaré dans un communiqué Catherine Smallwood, une responsable des situations d'urgence de l'OMS Europe.

L'objectif doit être "d'interrompre rapidement la transmission du virus en Europe et mettre un coup d'arrêt à cette épidémie", insiste Mme Smallwood, qui souligne toutefois que sans la plupart des cas, la maladie se guérit d'elle-même, sans nécessiter de traitement. "La notification des décès liés à la variole du singe ne change pas notre évaluation de l'épidémie en Europe. Nous savons que, bien que spontanément résolutive dans la plupart des cas, la variole du singe peut entraîner de graves complications", a-t-elle relevé.

Les tests seront remboursés à 100% en France

Les tests de détection du virus de la variole du singe seront remboursés à 100% par l'Assurance maladie, selon un arrêté publié au Journal officiel ce samedi. Lundi la Haute autorité de santé s'était prononcée pour le remboursement par l'Assurance maladie des tests, après avoir été saisie par le ministère de la Santé sur la question.

La Haute autorité de santé avait rappelé que le diagnostic repose d'abord sur l'examen et l'interrogatoire du patient, précisant que "la détection par test TAAN ne doit être effectuée qu'en cas de doute persistant après examen clinique" pour "confirmer ou non" l'infection. "Le recours à ce type de test se limite ainsi aux 'cas suspects' et 'cas possibles', tels que définis par Santé Publique France et n'est pas nécessaire en l'absence de symptômes", avait précisé l'autorité sanitaire.

Selon l'OMS, plus de 18.000 cas ont été détectés dans le monde hors Afrique depuis début mai, dont la majorité en Europe. Pour l'instant, l'OMS souligne qu'il n'y a pas de vaccins pour tout le monde et recommande donc de donner la priorité à ceux qui sont le plus à risque, ceux qui sont malades et ceux qui les soignent ou font de la recherche.