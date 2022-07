Variole du singe : environ 1.700 personnes contaminées en France

L'Organisation mondiale de la Santé a déclenché dimanche son plus haut niveau d'alerte pour la variole du singe.

Environ 1.700 personnes sont actuellement contaminées en France par la variole du singe, a déclaré ce lundi le ministre de la Santé, François Braun. "Aujourd'hui, il y a à peu près 1.700 personnes qui sont contaminés en France, avec un profil essentiellement d'hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes", a précisé le ministre sur BFMTV. "Mais la contamination peut se faire par contacts avec les lésions. Donc il faut rester extrêmement prudent", a encore déclaré François Braun, qui a aussi annoncé l'ouverture mardi d'un centre de vaccination à Paris.

L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a déclenché dimanche son plus haut niveau d'alerte, indiquant que l'épidémie, qui se propage rapidement, constituait une urgence de santé publique mondiale. Pour l'heure, depuis le début de l'année, plus de 16.000 cas de variole du singe ont été signalés dans plus de 75 pays. L'épidémie a causé cinq morts en Afrique.