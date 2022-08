Variole du singe : Il faut être patient pour trouver un créneau de vaccination dans l'Hérault

L'épidémie de variole du singe continue de progresser avec plus de 2.000 cas recensés en France. Dans l'Hérault, il faut pourtant compter trois semaines "au moins" avant de se faire vacciner. La faute aux doses de vaccins qui "arrivent au compte goutte" et au manque de personnels.

Trois semaines "au moins" c'est le délai actuel pour se faire vacciner contre la variole du singe au CEGIDD de Montpellier. Le Centre d'information, de dépistage et de diagnostic est l'un des principaux points de vaccinations, aujourd'hui incapable de répondre à la demande. En Occitanie, il y a plus de 150 cas recensés de variole du singe (Monkeypox), ce qui en fait la deuxième région la plus touchée de France après l'Île-de-France.

Un délai "pas satisfaisant"

"Ce délai de trois semaines n'est pas satisfaisant car au CEGID, on vaccine aujourd'hui entre 25 et 40 personnes par jour mais on aimerait en faire beaucoup plus pour être efficaces", constate Cyril Perrollaz, le médecin responsable de la vaccination. Dans ces conditions, et alors que la France compte plus de 2.000 malades, il est convaincu que "tout ne peut pas reposer sur le vaccin pour limiter la propagation du virus".

Il y a deux raisons à cela. D'abord des "doses qui arrivent au compte goutte" et trop peu de personnels avec les congés d'été. Deux facteurs qui découlent, selon ce médecin, d'un "retard à l'allumage" dans l'organisation de la politique de vaccination.

Conséquence, la période d'exposition s'allonge. Cyril Perrollaz recommande donc de "limiter le nombre de partenaires sexuels pour limiter les risques de contamination (par le peau à peau et les fluides corporels, ndlr)". Un conseil qui concerne en premier lieu les hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes. Ces derniers représentent 96% des malades selon Santé publique France.

Mobiliser les pharmacies

Pour tenter d'accélérer le calendrier, plusieurs associations ont également été mobilisées. C'est le cas du Spot, un centre de santé sexuelle géré par l'association AIDES qui vient de recevoir une subvention de 30.000 euros de la ville de Montpellier pour réaliser ces injections.

D'ici quelques jours, il y aura 200 créneaux ouverts chaque semaine, mais là encore c'est en-dessous des besoins selon Vincent Péchenot, le coordinateur du centre. "Il faut vacciner plusieurs milliers de personnes, et pour y arriver on demande que les pharmacies puissent également vacciner". Une mesure "efficace" et "facile à mettre en œuvre", appuie-t-il.

Pour être complètement efficace, il faut de toute façon réaliser deux doses de vaccin à 28 jours d'intervalle.

