Variole du singe : l'ARS Normandie annonce davantage de créneaux de vaccination pour répondre à la demande

Alors qu'il est très compliqué d'obtenir un créneau pour se faire vacciner contre la variole du singe en Seine-Maritime et dans l'Eure, l'Agence régionale de santé annonce ce vendredi un renforcement du dispositif.

L'Agence régionale de santé (ARS) le confirme ce vendredi à France Bleu Normandie : face à la forte demande, le dispositif de vaccination contre la variole du singe va être renforcé en Seine-Maritime et dans l'Eure. En effet, à ce jour, les créneaux de vaccinations sont tous attribués dans les CeGidd (les Centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic, où se font aujourd'hui les vaccinations) de Rouen, du Havre et d'Evreux.

Créneaux supplémentaires

"Au niveau du CeGidd de Rouen pour la semaine prochaine, une vingtaine de créneaux vont être ajoutés au quinze déjà prévus par jour, ce qui fait une centaine de vaccination en plus sur la semaine", annonce le Dr Benoît Cottrelle, responsable veille et sécurité sanitaire à l'ARS Normandie.

La variole du singe, "monkeypox" en anglais, entraîne de la fièvre, des maux de gorge, mais surtout des lésions sur la peau. C'est en étant en contact avec ces lésions, et notamment lors des rapports sexuels, que l'on se transmet la variole du singe. La maladie ayant été recensée en grande majorité chez des hommes homosexuels ayant des rapports avec d'autres hommes, c'est cette population qui est aujourd'hui appelée à se faire vacciner par prévention, même si tout le monde est susceptible d'attraper la maladie.

Le ministre de la Santé, François Braun, le reconnaissait en début de semaine : "Il y a un problème pour obtenir des créneaux de vaccination tout de suite." Un constat partagé par Benjamin Duval, délégué en Normandie de l'association ENIPSE, qui fait de la prévention autour des infections sexuellement transmissibles : par manque de doses disponibles et de personnel pour vacciner, les créneaux sont pris à Rouen, au Havre et à Evreux.

Davantage de lieux de vaccination ?

"L'ARS va aussi demander aux établissements de renforcer les équipes en essayant de trouver des infirmiers, des étudiants en médecine ou des retraités qui peuvent vacciner", annonce encore ce vendredi Benoît Cottrelle, qui ajoute : "Nous allons essayer de trouver d'autres lieux de vaccination. A Dieppe, un centre de vaccination Covid s'est proposé pour participer à la vaccination monkeypox."

Selon les derniers chiffres publié par Santé Publique France, 1 955 cas de variole du singe ont été recensés en France depuis le mois de mai et l'apparition des premiers malades dans l'hexagone. 22 cas ont été recensés en Normandie.