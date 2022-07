L'OMS a décidé d'activer son plus haut niveau d'alerte concernant l'épidémie de variole du singe, qui connaît une flambée depuis quelques mois.

Variole du singe : l'OMS déclenche son plus haut niveau d'alerte

L'Organisation mondiale de la santé a déclenché ce samedi son plus haut niveau d'alerte pour tenter de juguler la flambée de variole du singe, qui a frappé près de 17.000 personnes dans 74 pays, a annoncé son directeur général. "J'ai décidé de déclarer une Urgence de santé publique de portée internationale", a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus lors d'un point de presse, précisant que le risque dans le monde était relativement modéré à part l'Europe où il est élevé. Cette qualification vise à faciliter une réaction internationale coordonnée, son financement et une collaboration internationale sur le partage des vaccins et des traitements.

"C'est un appel à l'action, mais ce n'est pas le premier", a souligné Mike Ryan, le responsable des situations d'urgence de l'OMS, qui dit espérer que cela va mener à une action collective contre la maladie.

Le Dr Tedros a expliqué que le comité d'experts n'avait pas réussi à atteindre un consensus, restant divisé sur la nécessité de déclencher le plus haut niveau d'alerte. In fine, c'est au directeur général de trancher. "Le virus s'est propagé rapidement dans de nombreux pays qui ne l'avaient jamais vu auparavant" a justifié le directeur de l'OMS, et "il existe un risque évident de propagation internationale supplémentaire". Si les autorités sanitaires ont fait état d'une baisse du rythme de contagion, le nombre de cas augmente rapidement. Les "nombreuses inconnues" liées à cette épidémie, comme les modes de transmission "que nous comprenons trop peu" ont aussi motivé cette décision. C'est seulement la 7e fois que l'OMS a recours à ce niveau d'alerte.