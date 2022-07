Variole du singe : la campagne de vaccination très critiquée à Marseille

La variole du singe ou "monkeypox" continue de se propager en France. Plus de 1.800 cas pour la journée du mardi 26 juillet, près de 90 cas en région PACA qui n'est pas la plus touchée. Plus de la moitié des cas sont en région parisienne. Cette maladie touche essentiellement les homosexuels, bisexuels et les travailleurs du sexe. Dans les Bouches-du-Rhône, six centres sont ouverts pour la vaccination notamment à l'IHU Méditerranée, un seul dans le Var (voir liste ci-dessous). Le ministre de la Santé, François Braun, assurait mardi "qu'il n'y a pas eu de retard à l'allumage", mais à Marseille, la campagne vaccinale est vivement critiquée.

Les messages de mécontentement se multiplient sur les réseaux sociaux concernant les délais pour obtenir un rendez-vous.

Théo a finalement décroché un créneau pour le 16 août : "C'est tellement loin que je n'y pense même pas à cette vaccination". Le jeune Marseillais doit patienter près de trois semaines avant de recevoir sa première dose. En attendant, il se pose plusieurs questions : "On manque clairement d'informations sur le terrain. Quand l'OMS lance son alerte, on se demande si le gouvernement travaille réellement."

"Plusieurs personnes vont devoir grignoter sur leurs libertés au moment des vacances, où on respire enfin, où on peut rencontrer des gens et faire la fête." - Théo

La colère de Michèle Rubirola

Cette incompréhension est partagée par les associations et les élus locaux, notamment sur le nombre de doses disponibles. "Je n'ai aucune information officielle", s'insurge Michèle Rubirola. La première adjointe au maire de Marseille en charge de la Santé a tout de même réussi a glaner le chiffre de 300 vaccinations effectuées à l'IHU grâce "à la bande, aux associations, parce qu'on connait du monde notamment à l'IHU".

"C'est inadmissible qu'au niveau des élus à Marseille nous n'ayons pas les informations nécessaires." - Michèle Rubirola

Un seul chiffre est communiqué, celui de 42.000 doses déstockées au niveau national.

Les centres dans les Bouches-du-Rhône et le Var

Six centres sont ouverts dans les Bouches-du-Rhône, dont quatre à Marseille, et un dans le Var.

IHU Méditerranée à Marseille (13)

CEGIDD - Le spot Longchamp à Marseille (13)

CEGIDD St Adrien à Marseille (13)

CEGIDD Colbert à Marseille (13)

CEGIDD à Aix-en-Provence (13)

CEGIDD de Martigues (13)

Centre hospitalier intercommunal de Toulon (83)