Variole du singe : la demande de vaccination diminue en Indre-et-Loire

Le virus de la variole du singe continue de se propager en France avec 2.889 cas recensés. La région Centre-Val de Loire n'est pas épargnée avec 27 cas. Et pourtant, en Indre-et-Loire, la demande de vaccination a ralenti.

Pour le moment, il y a deux centres de vaccination à Tours. L'un au CEGID (Centre de dépistage du VIH, des hépatites et des infections sexuellement transmissibles) en centre-ville, l'autre à l'hôpital Bretonneau, avec la possibilité de réserver un créneau de vaccination sur le site Doctolib. Pour cette semaine, seulement une quarantaine de rendez-vous pris, alors que près d'une centaine de doses étaient administrées en Indre-et-Loire au début du mois d'août. L'offre de vaccination a accéléré, elle est même désormais trop importante par rapport à la demande.

Mettre à contribution les pharmacies ?

"On a beaucoup moins d'attente et de patients programmés pour la vaccination contre la variole du singe, que par rapport à la vaccination contre le Covid-19. La population concernée par la variole du singe n'est pas la même que pour la vaccination Covid" explique Chantal, infirmière au centre Bretonneau. Les hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes sont les plus touchés par l'épidémie de variole.

Certes, le public ciblé est plus restreint mais pour le Docteur Maakaroun-Vermesse du CHRU de Tours, il y a aussi un problème lié aux structures mises en place dans le département. "Il faudrait peut-être réfléchir à vacciner plus proche des gens, dans les pharmacies". Une manière d'éviter à beaucoup d'habitants d'Indre-et-Loire le déplacement jusqu'à Tours. "Au regard de notre expérience qui reste courte, les grands centres de vaccination que l'on a mis en place avec le Covid-19 ne sont pas adaptés pour la vaccination contre la variole du singe" ajoute-t-elle.

Le ministère de la Santé mène actuellement une expérimentation de la vaccination dans plusieurs pharmacies d'Île-de-France, des Hauts-de-France et de la région PACA.