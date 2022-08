Variole du singe : la France a acheté 1,5 million de doses de vaccin

La France a commandé 1,5 millions de doses du vaccin Imvanex, fabriqué par le laboratoire danois Bavarian Nordic, pour lutter contre la propagation de la variole du singe, révèle ce dimanche le JDD. Le 19 juillet, Bavarian Nordic avait en effet indiqué qu'un pays "non dévoilé" avait précisément commandé cette quantité de vaccin, en plus de la commande de l'Union européenne de juin pour 100.000 doses. Il s'agirait donc de la France, selon le Journal du dimanche.

Critiqué pour la lenteur de la campagne de vaccination et sur le manque de créneaux pour les personnes les plus à risque, le ministre de la Santé François Braun s'était refusé à donner le nombre de doses disponibles en France, affirmant simplement que le pays disposait d'un "stock très conséquent" de doses sans dévoiler le chiffre exact, classé secret défense à cause du risque bactérioterroriste. En tout, 250.000 personnes ont été identifiées comme "à risque", notamment les hommes ayant des relations avec les hommes, les travailleurs du sexe et les soignants.

Selon le JDD, c'est justement ce plan de prévention secret contre le risque bioterroriste, et les commandes de vaccins qui en découlent, qui ont permis à la France d'entretenir des relations privilégiées avec Bavarian Nordic, "dans le cadre de marchés confidentiels".

Que sait-on de ce vaccin ?

Autorisé en Europe depuis 2013, le vaccin Imvanex est indiqué à l'origine contre la variole, maladie mortelle éradiquée en 1980. La Commission européenne a approuvé son extension contre la variole du singe.

La variole et la variole du singe font partie de la famille des "orthopoxvirus". Le vaccin utilise un troisième virus de cette famille, proche génétiquement, celui de la vaccine, inoffensif chez l'homme. Il permet d'éduquer le système immunitaire en confrontant l'organisme à un virus voisin de celui à combattre. C'est d'ailleurs la vaccine qui a permis à l'origine, au XVIIIe siècle, d'élaborer ce principe de la vaccination.

Il s'agit d'un vaccin de "troisième génération", "amélioré par rapport aux deux précédentes pour limiter les effets secondaires", précise Yannick Simonin, maître de conférences à l'université de Montpellier, spécialiste des virus émergents.

Deux doses de vaccin sont préconisées pour la plupart des personnes éligibles. Pour les vaccinés contre la variole dans le passé, une dose suffit. Pour les immunodéprimés, une troisième est recommandée.