Alor que le nombre de cas de variole du singe augmente en France, la Haute autorité de Santé recommande aux groupes les plus exposés au virus de se faire vacciner préventivement, indique franceinfo ce vendredi. Jusqu'ici, la vaccination était recommandée, après une exposition, aux cas contacts.

Variole du singe : la Haute Autorité de santé recommande la vaccination préventive aux plus exposés

Face à la progression du virus de la variole du singe, la Haute Autorité de santé "recommande qu'une vaccination préventive soit proposée aux groupes les plus exposés au virus", dans un communiqué publié ce vendredi et relaté par franceinfo. Jusqu'ici, la vaccination était recommandée aux cas contact après une exposition au virus.

Les groupes ayant les partenaires sexuels multiples les plus exposés

La HAS recommande de proposer la vaccination aux hommes ayant "des relations sexuelles avec des hommes, les personnes trans rapportant des partenaires sexuels multiples, les personnes en situation de prostitution et les professionnels des lieux de consommation sexuelle, quel que soit le statut de ces lieux". Ces populations représentent la majorité des personnes contaminées, même si des cas ont aussi été détectés chez des personnes immunodéprimées et quelques enfants, précise franceinfo.

Santé publique France définit qu’une personne est considérée comme à risque lorsqu’il y a eu un contact physique direct non protégé. Le virus se transmet par contacts de la peau ou des muqueuses.

Les professionnels de santé au contact des malades concernés

La vaccination peut également être envisagée "au cas par cas" pour les professionnels "amenés à prendre en charge les personnes malades", complète la HAS.

Deux doses espacées de 28 jours

Le schéma vaccinal est constitué de deux doses, espacées de 28 jours. Il est réduit à une dose pour les personnes ayant déjà été vaccinées contre la variole.

721 cas ont été confirmés en France dont 473 en Île-de France, selon les derniers chiffres de Santé publique France publiés ce vendredi 8 juillet.