Variole du Singe: la vaccination avance dans les Alpes-Maritimes

Après l'ouverture du centre de vaccination contre la variole du singe au CeGIDD (le Centre Gratuit de Dépistage et de Diagnostique) de Nice, les antennes d'Antibes et Menton vont aussi proposer la vaccination.

L'accélération est très attendue de la communauté LGBT. La vaccination contre la variole du singe a commencé depuis déjà plusieurs semaines mais le nombre de personnes vaccinées n'est pas si élevé dans les Alpes-Maritimes (600 doses administrées). Pour organiser et accélérer la vaccination, le département a ouvert des créneaux au CeGIDD de Nice à la mi-juillet et désormais les antennes d'Antibes et de Menton vont elles aussi proposer le vaccin contre la variole.

Comment ça marche ?

La vaccination fonctionne par rendez-vous. Pour en prendre un, il faut passer soit par la plateforme Doctolib, soit en appelant le numéro vert mis en place par le département : le 0 805 560 666. Obtenir un rendez-vous peut prendre un peu de temps.

Une fois le rendez-vous décroché, direction le CeGIDD (8 avenue Baquis à Nice, ou bientôt dans les antennes d'Antibes et Menton). Là vous serez pris en charge par le personnel administratif avant de passer en consultation médicale. Une consultation pour établir le besoin ou non de vaccination.

Une fois la prescription de vaccination reçue, la première dose du vaccin pourra être administrée. Pour les personnes nées avant 1974, cette première dose suffira, des anticorps étant déjà présent dans leur corps suite à la vaccination reçue pendant leur enfance. Pour les personnes nées après cette date, il faudra deux doses injectées à 28 jours d'écart pour être protégés. Le vaccin sera efficace à 95% 6 semaines après la première dose grâce au rappel.

Pourquoi cela peut-il être long d'obtenir un rendez-vous ?

Sur Doctolib, il est possible qu'aucun créneau ne soit ouvert. L'explication réside dans la méthode de réception des doses de vaccin. Elles sont attribuées par l'ARS chaque semaine selon les besoins prévisionnels des centres, impossible donc d'anticiper de trop grosses quantités. Les créneaux sont donc ouverts au jour le jour.

Qui est prioritaire pour la vaccination ?

La Haute Autorité de Santé a communiqué sur les publics à vacciner en priorité. Les personnes concernées par la vaccination préventive sont d'abord les hommes ayant des relations sexuelles avec de multiples partenaires masculins, les travailleurs du sexe hommes et femmes, ainsi que les personnes travaillant dans les sites de convivialité au contact de ces publics. À cette vaccination préventive s'ajoute la vaccination des cas contacts.

L'accélération de la vaccination intervient alors que l'inquiétude grandit après l'annonce des premiers décès possiblement liés à la maladie en Espagne et désormais en Inde.

Le CeGIDD prévoit un rythme de vaccination de 200 doses par semaine, on estime dans les Alpes-Maritimes à 4000 le nombre de personnes éligibles en priorité.