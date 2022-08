Variole du Singe : la vaccination débute en pharmacie à Lille

A travers la France elles sont cinq a participé à cette expérimentation menée par le ministère de la Santé, la Grande Pharmacie de Paris, située en face de la gare de Lille en fait partie. Objectif de l'opération : vacciner contre la variole du singe dans les pharmacies afin d'étendre encore la vaccination. Pendant deux semaines, les officines vont donc recevoir les patients sur rendez-vous, à Lille ça se passe sur doctolib, et administrer le vaccin contre le virus Monkeypox, si l'opération est concluante d'autre pharmacie seront dotées de vaccin à leur tour. Pour l'heure en France on compte 2 400 cas de variole du singe, seules 18 500 des 250 000 personnes éligibles ont été vaccinées.

"Tout nos créneaux sont déjà pleins"

Et le téléphone continue de sonner. Dans le Nord et le Pas-de-Calais, la vaccination était déjà disponible sur différents sites à travers les deux départements, mais la demande est très forte. En cause, un nombre important de patients venus de Belgique, où les critères pour accéder à la vaccination sont beaucoup plus contraignants que dans l'Hexagone. Et entre la patientèle française et celle belge, la Grande Pharmacie de Paris affiche déjà complet, du moins sa première semaine. Pour l'heure elle a reçu 130 vaccins, et à raison d'une dose par personne, l'officine a ouvert des créneaux de dix minutes pour sa première semaine de vaccination. "A partir de jeudi on avisera de commander plus de dos et d'étendre les plages de vaccination à toute la journée si la demande le nécessite" assure Fabien Florak, pharmacien titulaire dans l'officine.