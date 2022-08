Variole du singe : bientôt un deuxième centre de vaccination en Indre-et-Loire

L'épidémie de variole du singe continue de se développer en France et en Indre-et-Loire. Face à la forte demande, les autorités doivent s'adapter pour accélérer la vaccination.

En France, l'épidémie de variole du singe gagne du terrain. L'Indre-et-Loire n'est pas épargnée avec un à trois cas détectés chaque jour. Si le virus est bénin la plupart du temps, il peut entraîner des symptômes très douloureux, voire des décès pour les formes les plus graves. Un isolement de trois semaines est obligatoire. Le meilleur remède pour se prémunir du virus reste la vaccination. La Haute Autorité de santé la recommande aux personnes les plus exposées.

Pour le moment en Indre-et-Loire, il est possible de se faire administrer une dose de vaccin au centre de vaccination rue Jehan Fouquet, dans le centre-ville de Tours. Entre 70 et 80 doses ont ainsi été délivrées la semaine dernière. Pour le moment, les créneaux de vaccination sont encore peu nombreux, regrette Yohan Yager, coprésident de l'association LGBTI Touraine. "Il y a une semaine d'attente. Ce délai peut être assez problématique, il peut y avoir des risques selon les pratiques que l'on a."

Guillaume Gras, médecin spécialisé dans les maladies infectieuses au CHRU de Tours, et responsable du Centre de dépistage du VIH, des hépatites et des infections sexuellement transmissibles (CEGGID), reconnaît certaines lacunes. "Beaucoup de personnes demandent cette vaccination mais on manque un peu de bras actuellement dans notre structure hospitalière pour pouvoir vacciner davantage."

Accélérer la vaccination

Le médecin promet dès ces prochains jours une meilleure gestion des demandes. "On va s'orienter vers la création d'un deuxième centre, à l'hôpital Bretonneau à Tours, où la prise des rendez vous pourra se faire via Doctolib. On va pouvoir limiter comme ça les difficultés rencontrées pour joindre les secrétariats. Cela va permettre d'augmenter le nombre de créneaux disponibles pour ceux qui souhaitent se faire vacciner."

De son côté, l'Agence régionale de santé assure qu'il ne manquera pas de doses de vaccins. "On adaptera la voilure en fonction de l'épidémie, comme ce que nous avons fait lors de la pandémie de Covid-19. Il n'y aura pas de pénurie de vaccins, il y a des stocks suffisants au niveau national".