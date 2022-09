Variole du singe : la vaccination ouvre dans deux pharmacies supplémentaires dans le Nord

Après une première pharmacie lilloise depuis le début du mois d'août, deux pharmacies rejoignent la campagne de vaccination contre la variole du singe dans le Nord : la pharmacie Esquermoise à Lille dès jeudi, et la pharmacie de La Fontaine à Valenciennes à partir de la semaine prochaine.

Plus de 8.000 injections ont été réalisées dans la région (image d'illustration).

La réservation ouvre ce mardi matin sur Doctolib pour de nouveaux créneaux de vaccination contre la variole du singe à Lille. La pharmacie Esquermoise, dans le Vieux-Lille piquera dès jeudi, avec certains créneaux sans rendez-vous. Elle a rejoint, avec la pharmacie de La Fontaine à Valenciennes, l'expérimentation d'extension de la vaccination par l'Agence régionale de santé.

Le délai de péremption des doses passe de deux à huit semaines

Les piqures débuteront à partir de la semaine prochaine à la pharmacie de La Fontaine de Valenciennes, avec une vingtaine de doses commandées, contre 45 pour cette fin de semaine à la pharmacie Esquermoise à Lille.

L'organisation a été facilitée avec un délai de commande réduit à 48 heures, et une délai de péremption des doses qui passe de deux à huit semaines. L'expérimentation a démarré au début du mois d'août à la Grande pharmacie de Paris, située en face de la gare Lille Flandres, qui a réalisé un millier des huit milles injections totalisées dans la région.

Des contaminations en baisse

Mais les cas de varioles du singe sont de plus en plus rares : 72 cas supplémentaires en France la semaine dernière, soit moitié moins que la semaine précédente. La région représente 5 % de la totalité des contaminations (191 cas sur 3970 au dernier bilan le 22 septembre).

Pour rappel, il est possible de se faire vacciner dans sept centres hospitaliers dans le Nord-Pas-de-Calais : à Lille, Valenciennes, Dunkerque et Tourcoing dans le Nord ainsi que dans le Pas-de-Calais, à Arras, Calais et Lens.