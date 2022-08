Variole du singe : le cap des 50.000 vaccinations franchi en France

"Le cap des 50.000 vaccinations" contre la variole du singe en France a été franchi le 22 août, a annoncé mardi à Montpellier le ministre de la Santé lors de la visite d'un des 188 centres de vaccination contre cette maladie. Selon François Braun, la France est "l'un des pays au monde où l'on vaccine le plus avec les Etats-Unis".

"Nous avons énormément vacciné et nous pouvons encore vacciner : nos 188 centres de vaccination sont prêts, ont des vaccins, nous avons la capacité de vacciner, il y a des places de vaccination disponibles dans l'ensemble de ces centres", a poursuivi le ministre, en expliquant qu'il ne pouvait "accepter le terme de retard à l'allumage": "Nous avons commencé extrêmement rapidement. (...) Le 4 juillet je suis arrivé, et dès le 10 nous commencions la vaccination".

Plus de 100.000 doses de vaccin avaient été livrées dans ces centres, avait précisé vendredi Santé publique France, en ajoutant que 2.889 cas confirmés de variole du singe avaient été recensés à la date de jeudi.

Avec 50.000 vaccinations au total, la France resterait encore loin des 37.000 vaccinations hebdomadaires demandées par des associations afin de permettre la vaccination avant la fin de l'été de l'ensemble du public jugé à risque de contamination. Depuis le 11 juillet, la vaccination contre la variole du singe est en effet proposée sur l'ensemble du territoire aux hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes et aux personnes trans déclarant des partenaires sexuels multiples, aux travailleurs du sexe et aux professionnels exerçant dans les lieux de consommation sexuelle. Cette population cible a été estimée en juillet, pour les seuls hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes multipartenaires au cours des six derniers mois, à "environ 250.000 personnes", par la Haute Autorité de Santé (HAS).

Que sait-on de ce vaccin ?

Autorisé en Europe depuis 2013, le vaccin Imvanex est indiqué à l'origine contre la variole, maladie mortelle éradiquée en 1980. La Commission européenne a approuvé son extension contre la variole du singe.

La variole et la variole du singe font partie de la famille des "orthopoxvirus". Le vaccin utilise un troisième virus de cette famille, proche génétiquement, celui de la vaccine, inoffensif chez l'homme. Il permet d'éduquer le système immunitaire en confrontant l'organisme à un virus voisin de celui à combattre. C'est d'ailleurs la vaccine qui a permis à l'origine, au XVIIIe siècle, d'élaborer ce principe de la vaccination.

Il s'agit d'un vaccin de "troisième génération", "amélioré par rapport aux deux précédentes pour limiter les effets secondaires", précise Yannick Simonin, maître de conférences à l'université de Montpellier, spécialiste des virus émergents.

Deux doses de vaccin sont préconisées pour la plupart des personnes éligibles. Pour les vaccinés contre la variole dans le passé, une dose suffit. Pour les immunodéprimés, une troisième est recommandée.