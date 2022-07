Variole du singe : le centre de vaccination a ouvert à l'hôpital de Tourcoing

Un centre de vaccination a ouvert ses portes vendredi au centre hospitalier de Tourcoing. Plus d'une quarantaine de cas ont été identifiés par l'établissement, depuis l'apparition du virus en France : 42 précisément, selon les derniers chiffres.

Alors que l'épidémie de variole du singe gagne du terrain en France, un centre de vaccination a ouvert ses portes vendredi au centre hospitalier de Tourcoing. Plus d'une quarantaine de cas ont été identifiés par l'établissement, depuis l'apparition du virus en France : 42 précisément, selon les derniers chiffres. "Aucun n'a fait de forme grave heureusement", précise le Dr Michel Valette, du service des malades infectieuses, qui incite les personnes exposées à se faire vacciner. "Le virus augmente de semaine en semaine, on est à 12, quatorze patients par semaine".

Le centre de vaccination se situe juste en face. © Radio France - Marianne Naquet

Depuis la semaine dernière, le ministère de la Santé a élargi la campagne de vaccination de manière préventive. Jusque là, elle était réservée seulement aux adultes ayant eu un contact à risque avec un malade. "Tous les créneaux sont pleins cette semaine", explique le médecin. De nouveaux créneaux vont ouvrir. Le centre peut vacciner une quarantaine de personnes par jour selon les doses reçues. Pour le moment, il en reçoit 200 par semaine, elles sont conservées très précieusement dans des frigos à -4 degrés.

Les frigos où sont conservés les doses de vaccin. © Radio France - Marianne Naquet

Pour gérer toute la logistique de ce centre, l'hôpital a dû trouver du personnel : une infirmière d'un service, autre que celui des maladies infectieuses, a été dépêchée. Deux autres médecins à la retraite vont prêter main forte à l'équipe. La vaccination est gratuite, rappellent les autorités sanitaires. Pour prendre rendez vous, c'est sur Doctolib. Il y a également un secrétariat joignable au 03 20 69 49 02 ou au 03 20 69 48 48. Le nombre de rendez vous dépend du nombre de doses, le centre ne sera donc pas forcément ouvert tous les jours.

Une salle de consultation aménagée en salle de vaccination. © Radio France - Marianne Naquet

Dans les Hauts-de-France, on peut aussi se faire vacciner contre le "monkeypox" à Valenciennes, Dunkerque, Lille. Egalement à Calais et à Lens. La liste complète est ici.

Pour rappel, la variole du singe se traduit par de la fièvre, des maux de tête, des boutons type pustules. La maladie se transmet principalement par rapport sexuel. Selon Santé Publique France, les personnes les plus exposées sont : "les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes et les personnes trans qui sont multipartenaires, les personnes en situation de prostitution, les professionnels exerçant dans les lieux de consommation sexuelle et les personnes amenées à prendre en charge les personnes malades".