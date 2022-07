Variole du singe : le CHRU de Nancy ouvre un centre de vaccination

Il y a aujourd'hui deux centres de vaccination dédiés à la variole du singe dans le Grand Est Strasbourg et désormais Nancy depuis ce lundi 18 juillet, fait savoir le CHRU.

"Face à la recrudescence de cas de Monkeypox (ou variole du singe)", indique le CHRU nancéien, le centre assure " une vaccination post-exposition et vaccination pré-exposition (selon certains critères d’éligibilité)".

Sur le site de l'Agence Régionale de Santé du Grand Est, on peut lire le 11 juillet que "la maladie infectieuse virale causée par le virus MonkeyPox est transmise essentiellement par des rongeurs à l’Homme, puis de personne à personne par gouttelette ou contact rapproché. Les symptômes sont comparables à ceux de la variole mais la maladie est moins sévère. "

La Haute Autorité de santé, elle, recommande la vaccination préventive aux personnes "les plus exposées".

Les informations du CHRU :

Vaccination uniquement sur rdv à Brabois

Vaccination post -exposition : Tel 03 83 15 38 90

Le plus rapidement possible et jusqu’au 14 ème jour, suivant un contact avec un partenaire infecté, en l’absence de symptômes (bouton, pharyngite, ganglions douloureux, fièvre…)

Vaccination pré -exposition : Tel 03 83 15 74 90 (selon critères)

Modes de transmissions de la variole du singe :

Le contact de la peau ou des muqueuses (bouche, sexe et anus)

Les gouttelettes (postillons, éternuements…)

SITUATIONS DE TRANSMISSION :

Contact physique rapproché, notamment les rapports sexuels

Partage du linge, d’ustensiles de toilette, de vaisselle …

Surfaces contaminées sauna, hammam…

Long face-à-face

Les rapports sexuels, avec ou sans pénétration, réunissent toutes les conditions pour une contamination. Avoir plusieurs partenaires augmente le risque d’être exposé au virus.

Symptômes : Ils apparaissent entre 5 et 21 jours après l’exposition, il faut surveiller les signes suivants :

Boutons sur le corps

Fièvre

Ganglions enflés et douloureux sous la mâchoire, sur le cou ou sur l’aine

Maux de gorge

Maux de tête, douleurs musculaires, fatigue.

Une personne malade peut contaminer dès l’apparition des symptômes. Conduite à tenir en cas de symptômes:

Isolement

Couvrir les lésions : vêtements, gants, masque chirurgical

Contacter

Le médecin traitant

Ou le 15

Important : Ne pas se rendre dans un lieu de consultation, ou dans un Service d’Urgences sans avoir téléphoné au préalable, afin que les soignants puissent prévoir la prise en charge dans un espace dédié, selon un itinéraire dédié, afin de limiter les transmissions.