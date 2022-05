Variole du singe : le CHRU de Nancy prêt à faire face à l'arrivée de patients

Au moins 16 cas de variole du singe ont été recensés en France au 30 mai, selon le ministère de la Santé. Cette maladie, qui circule habituellement en Afrique de l'Ouest, se propage en Europe depuis quelques semaines. La Lorraine est pour l'instant épargnée, mais les autorités sanitaires sont prêtes pour faire face à l'arrivée de potentiels cas, confirme le Pr Christian Rabaud, infectiologue et président de la Commission médicale d’établissement du CHRU de Nancy.

Un premier filtrage téléphonique est organisé par le Samu. En cas de doute, "on a une filière aux urgences qui nous permet d'isoler le patient, de faire les prélèvements nécessaires, de confirmer le diagnostic. On peut alors l'isoler, éventuellement organiser son retour à domicile, identifier les cas contact et leur proposer une vaccination, conformément aux recommandations de la Haute autorité de Santé."

La transmission "pas très bien comprise"

Ce protocole contre les maladies dites émergentes est similaire à ceux mis en place lors de l'identification des premiers cas de SRAS ou de grippe H1N1. L'objectif : "identifier rapidement les patients, mieux les connaître, tracer les cas contact et éviter que la maladie ne se propage trop rapidement".

Un traçage d'autant plus important que la chaîne de transmission des cas actuels en Europe "n'est pas très bien comprise", alerte Christian Rabaud. "On avait eu en 2019 quelques cas, liés à un voyageur qui avait été infecté au Nigéria, où le virus circule. Mais aujourd'hui, on a des cas en Europe, en Australie, sans qu'on ne comprenne très bien pourquoi."

Un vaccin existant

"N'importe qui peut être touché par le virus, à partir du moment où il a été en contact avec une personne infectée", rappelle l'infectiologue. Les seules personnes potentiellement protégées sont celles qui ont été vaccinées contre la variole, aujourd'hui assez âgées.

"La vaccination a été arrêtée en France dans les années 80. Les personnes de moins de 40 ans n'ont jamais reçu de dose, celles de moins de 60 ans en ont peut-être reçu une". Ce vaccin existe toujours, sous une nouvelle forme autorisée sur le marché depuis 2013. "On n'a pas de centres de vaccination, mais on a reçu des stocks à l'hôpital, et on peut donc vacciner les cas contact sans problème", selon le Pr Rabaud.